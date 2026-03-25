TAROM şi Condor Airlines, un nou parteneriat codeshare care conectează România cu SUA şi Canada

TAROM şi Condor Airlines GmbH lansează un parteneriat comercial de tip codeshare, extinzând conectivitatea transatlantică a Bucureștiului prin hub-ul din Frankfurt. Pasagerii vor avea astfel acces la rețelele de rute combinate ale celor două companii aeriene, cu conexiuni directe din Bucureşti către Calgary, Toronto, Vancouver, Anchorage, Boston, Las Vegas, Los Angeles, New York, Seattle și San Francisco.

Prin intermediul acestui parteneriat, zborurile TAROM operate din Bucureşti se vor conecta la Frankfurt cu zborurile Condor Airlines către destinații din Canada şi Statele Unite ale Americii. Pasagerii vor putea călători cu un singur bilet spre Calgary, Toronto şi Vancouver în Canada, precum și către Anchorage, Boston, Las Vegas, Los Angeles, New York, Seattle și San Francisco în Statele Unite.

„Lansarea parteneriatului codeshare cu Condor Airlines reprezintă un pas strategic important în extinderea ofertei de destinații transatlantice accesibile din Bucureşti. Prin combinarea rețelelor noastre de rute şi a capacităților comerciale, oferim pasagerilor români conexiuni fluide şi eficiente spre marile centre din America de Nord. Un singur bilet şi înregistrarea bagajelor până la destinația finală fac această experiență de călătorie mai simplă şi mai comodă”, a declarat Mircea Nicolae Cotoros, director comercial TAROM.

„Prin parteneriatul cu TAROM, ne consolidăm prezența în Europa Centrală și de Est și oferim pasagerilor din România acces facil la rețeaua noastră de zboruri long-haul, prin hub-ul din Frankfurt”, a declarat David Carlisle, Vicepreședinte Network Planning & Partnerships în cadrul Condor Airlines. „În același timp, continuăm să îmbunătățim experiența de transfer în hub-ul nostru din Frankfurt. Odată cu relocarea planificată în Terminalul 3, în vara anului 2027, pasagerii vor beneficia de procese de transfer optimizate și de conexiuni și mai eficiente.”

Tarifele pentru zborurile operate în regim codeshare vor fi disponibile începând cu 15 aprilie 2026. Biletele pot fi achiziționate de pe tarom.ro sau prin agențiile partenere TAROM.

Pe întreaga durată a călătoriei, pasagerii TAROM şi Condor Airlines vor beneficia de avantajele specifice acestui parteneriat:

Check-in într-o singură operațiune şi etichetarea bagajelor până la destinația finală din Canada sau SUA.

Acces la rețelele combinate de rute ale celor două companii, cu conexiuni optimizate prin hubul din Frankfurt.