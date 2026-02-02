Incendiu într-un apartament din Sectorul 5. Pompierii au evacuat o persoană cu arsuri

Un incendiu a izbucnit luni, 2 februarie, într-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană cu arsuri a fost evacuată, iar acum se află în grija echipajelor medicale.

UPDATE

Bărbatul evacuat cu arsuri a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București, transmite ISU BIF.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs într-un apartament pe strada Popovici Nicolae, sector 5.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum într-un apartament de la nivelul etajului 3. Casa scării este inundată cu fum. Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse”, transmite ISU B-IF.

Potrivit autorităților, o persoană cu arsuri a fost evacuată din apartament, iar acum primește îngrijiri medicale.

„Pentru gestionarea situației de urgență intervenim cu: 4 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, 3 echipaje SMURD și, în sprijin, 1 echipaj SABIF.”

La momentul publicării acestei știri, focul a fost lichidat, după ce s-a manifestat într-un apartament pe o suprafață de aproximativ 15 mp. În urma incidentului, 30 de persoane au fost evacuate din imobil.