Ai, cimpanzeul „geniu”, care a uimit oamenii de știință, a murit la 49 de ani

Ai, femela cimpanzeu renumită pentru abilitățile sale cognitive și artistice, a murit la vârsta de 49 de ani, înconjurată de personalul institutului unde a trăit aproape întreaga viață.

Ai, o femelă cimpanzeu recunoscută pentru capacitățile sale cognitive remarcabile, a murit pe 9 ianuarie 2026, la vârsta de 49 de ani, din cauza insuficienței organice asociate vârstei înaintate. Anunțul a fost făcut de Centrul pentru Originile Evolutive ale Comportamentului Uman al Universității din Kyoto, unde Ai a trăit aproape întreaga sa viață și unde a devenit subiectul Proiectului Ai, un program de cercetare dedicat studiului „minții cimpanzeilor”.

Ai s-a născut în Africa de Vest și a ajuns la institutul japonez în 1977, devenind rapid principalul subiect al cercetărilor cognitive asupra primatelor.

În cadrul proiectului, cercetătorii i-au pus la dispoziție o tastatură specială conectată la un computer încă de când avea 18 luni, pentru a studia memoria, capacitatea de învățare și înțelegerea numerelor și a simbolurilor.

La vârsta de cinci ani, Ai stăpânea numărătoarea de la unu la șase și putea să identifice numărul, culoarea și obiectul din 300 de tipuri de mostre, potrivit unui articol științific publicat în 1985 de primatologul Tetsuro Matsuzawa, coordonatorul proiectului, notează BBC.

Capacitățile ei cognitive excepționale au făcut-o subiectul multor articole științifice, inclusiv studii publicate în revista Nature, dar și al numeroase materiale de presă dedicate publicului larg, care i-au adus renumele de „geniu”.

Ai a fost, de asemenea, cunoscută pentru pasiunea sa artistică: îi plăcea să deseneze și să picteze, folosind markere pe hârtie albă, fără a fi motivată de recompense alimentare.

În plus, Agenția de știri japoneză Kyodo a relatat, la un momnt dat, că Ai a evadat împreună cu o altă primată, folosind o cheie pentru a-și descuia cușca, demonstrând inteligența și ingeniozitatea sa.

În 2000, Ai a dat naștere unui fiu, Ayumu, care și el s-a remarcat prin memoria sa excepțională.

În 2017, la cea de-a 40-a aniversare a Proiectului Ai, una dintre picturile realizate de cimpanzeu a fost transformată într-o eșarfă și oferită în dar renumitei primatolog Dame Jane Goodall, în semn de apreciere pentru contribuțiile sale la studiul primatelor.

Viața și realizările lui Ai au oferit cercetătorilor și publicului o perspectivă unică asupra capacităților cognitive ale cimpanzeilor, demonstrând că aceste primate pot înțelege simboluri, numere și culori, pot învăța prin experiență și chiar manifesta creativitate artistică.

Moartea lui Ai marchează sfârșitul unei epoci în studiul inteligenței primatelor, dar moștenirea sa continuă prin proiectele și descendenții săi.