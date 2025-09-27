Ilie Bolojan: România poate valorifica potenţialul agricol prin firmele dezvoltate recent

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că potenţialul agricol al României poate fi valorificat prin firmele care s-au dezvoltat în ultimii ani, subliniind că acestea pot să-şi crească producţia şi să-şi diversifice sortimentele.

„Vom avea astfel mai multe produse româneşti în magazine şi mai puţine importuri. Nu un guvern dezvoltă o ţară. Oamenii şi companiile fac acest lucru. Guvernul creează condiţiile pentru ca oamenii şi firmele să performeze”, a transmis premierul într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Guvernului.

Şeful Executivului a vizitat sâmbătă compania Transavia, unde a avut o întâlnire cu fondatorul Ioan Popa.

„I-am mulţumit azi, la sediul din judeţul Alba al companiei Transavia, domnului Ioan Popa pentru produsele de calitate livrate zi de zi, pentru cele peste 2.300 de locuri de muncă şi pentru taxele plătite bugetului de stat. (...) Am discutat despre cum facem să debirocratizăm avizările şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilim politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor”, a adăugat Bolojan.