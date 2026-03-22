Nicușor Dan și Oana Gheorghiu au discutat la Bruxelles despre digitalizarea României

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la Bruxelles, „zilele trecute”, cu vicepremierul Oana Gheorghiu, despre digitalizarea statului român şi reforma companiilor de stat, precizând că au convenit că acest an este „crucial” pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate şi a portofelelor digitale.

„Am avut, zilele trecute, la Bruxelles, o discuție cu Oana Gheorghiu, viceprim-ministru, despre digitalizarea statului român şi reforma companiilor de stat. Am convenit că anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate şi a portofelelor digitale”, afirmă Nicuşor Dan într-o postare pe pagina sa de socializare.

În opinia preşedintelui, cetăţenii români, „inclusiv cei din diaspora, au dreptul la servicii publice moderne, digitalizate şi decalitate”.

„Ei trebuie să se poată identifica şi sǎ poatǎ semna documente de la distanţă, iar majoritatea serviciilor publice ar trebui să fie simple şi accesibile, fără drumuri la ghişeu”, adaugă Nicuşor Dan.

Preşedintele mai spune că un alt subiect discutat a fost reforma companiilor de stat care este „indispensabilă” şi „nu mai poate fi amânată”. „Un stat puternic are nevoie de companii puternice”, încheie preşedintele Nicuşor Dan.