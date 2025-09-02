search
Ilie Bolojan este sigur că disponibilizații din administrație vor găsi slujbe: „Este nevoie pe piața forței de muncă privată”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că angajaţii de la stat care ar urma să fie concediaţi prin reformele fiscal-bugetare care vizează administraţia publică se pot angaja în mediul privat, acolo unde sunt ”locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”.

Ilie Bolojan, premierul României FOTO: Inquam Photos
Ile Bolojan, care susţine ideea reducerilor de personal în administraţia publică locală şi centrală, a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă Guvernul a făcut un calcul privind impactul eventualelor concedieri asupra ratei şomajului, screi News.

„În momentul de faţă, mediul privat din România, din foarte multe locuri nu are pe cine angaja şi cu cât facem aceste reduceri mai repede, cu atât vom economisi mai mulţi bani de la statul român şi nu vom fi puşi în situaţia să creştem taxe şi impozite, vom putea continua investiţii care vor genera locuri de muncă. Dacă nu ne reducem cheltuielile, nu vom putea asigura investiţiile în ritmul pe care ni-l dorim. Acelea sunt locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit. (..) Societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din aceşti oameni pentru că este nevoie pe piaţa forţei de muncă privată, şi ştiţi asta, în toată România, de angajaţi”, a răspuns Ilie Bolojan.

Premierul a arătat că sunt, în România, primării cu număr de locuitori similar, cu probleme similare, iar unele funcţionează foarte bine cu un număr mic de salariaţi, iar altele au o structură de personal supradimensionată şi nu au bani pentru dezvoltarea localităţilor, iar uneori nici pentru plata salariilor.

În ceea ce priveşte cancelaria premierului, Ilie Bolojan a spus că în această structură a administraţiei reducerea de personal va depăşi de 30% şi se va apropia de 40%, anunţând că un proiect în acest sens va fi făcut public în perioada următoare.

