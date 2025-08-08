search
Vineri, 8 August 2025
Horoscop sâmbătă, 9 august. Nativii unei zodii vor avea parte de surprize mai puțin plăcute

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 9 august.

Berbec

Iubire - Sunteți atenți la detalii, dar nu prea aveți ce să reproșați. Lăsați critica și demonstrați-vă prin gesturi că sunteți alături de partenerii voștri.

Sănătate - Nu e exclus să vă simțiți fără vlagă și din cauza faptului ca starea voastră nu e tocmai perfectă.

Bani - Poziția astrală vă acordă șansa de a lua în serios varianta unei afaceri, pentru că ea va avea potențial bănesc.

Taur

Iubire - Vă place să vedeți lucrurile din perspectiva tuturor celor implicați, pentru a nu face discriminări dacă vi se cere părerea.

Sănătate - Ați atins un punct de echilibru, și asta vă face să vă simțiți mulțumiți și în stare de orice.

Bani - Căminul se dovedește o sursă de cheltuieli neașteptate, iar asta vă dezechilibrează bugetul.

Gemeni

Iubire - Beneficiați de pe urma activităților fizice desfășurate în cadrul unui grup. Sunteți ambiționat de prezența altora, fie și online.

Sănătate - Stabiliți obiective mici și vă veți simți mai motivat pe măsură ce le tăiați de pe listă.

Bani - Sunteți de acord că banii nu înseamnă fericire dar acum e bine să nu vă subapreciați munca și prețul.

Rac

Iubire - Apar evenimente neașteptate și mai puțin plăcute în relația cu partenerul. Nu lăsați tensiunile să se acumuleze.

Sănătate - Mergeți sau discutați telefonic cu un terapeut holistic, pentru a vedea și o perspectivă nouă legată de starea organismului.

Bani - Vă puteți confrunta cu pierderi bruște ale unor sume de bani. Fiți atenți în aglomerație și nu circulați pe timpul nopții.

Leu

Iubire - Sunteți prevăzător și chiar suspicios. Nu împărtășiți secretele decât cu persoane foarte bine alese.

Sănătate - Aveți curaj pentru tratamente alternative. Nu sunt probleme acute dar vă interesează menținerea stării actuale.

Bani - Sunteți îngândurat, nu focusat pe sarcini curente. Atenție dacă lucrați cu banii altora, să nu plătiți eventualele pagube mai târziu!

Fecioară

Iubire - Vă manifestați impulsiv, sunteți hipersensibil și deci vulnerabil. Căutați mijloace de protecție, chiar puțină izolare.

Sănătate - Energiile subtile au impact mai puternic și reacționați rapid la orice schimbare de dispoziție. Sunteți iritabil.

Bani - Dispoziția vă e impredictibilă și e bine să luați sarcinile pe rând, să nu vă împrăștiați.

Descoperă horoscopul complet pe Click!.ro.

