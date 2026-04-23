Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Guvernul aprobă exproprieri pentru mai multe proiecte rutiere. Horațiu Cosma: „Continuăm să deblocăm investițiile în infrastructură”

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 23 aprilie, o serie de măsuri esențiale pentru derularea unor investiții majore în infrastructura rutieră, inclusiv exproprieri suplimentare necesare pentru continuarea lucrărilor. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a subliniat că deciziile vizează eliminarea blocajelor din teren și menținerea ritmului de execuție.

Guvernul aprobă exproprieri pentru mai multe proiecte rutiere. FOTO: Facebook
Guvernul aprobă exproprieri pentru mai multe proiecte rutiere. FOTO: Facebook

„Continuăm să deblocăm marile investiții în infrastructură! Astăzi, în ședința de Guvern, am aprobat o serie de proiecte esențiale pentru buna derulare și finalizarea unor investiții majore din România”, a declarat Cosma.

Potrivit acestuia, exproprierile suplimentare sunt necesare în special pentru proiecte de autostrăzi și variante ocolitoare, menite să reducă traficul din zonele urbane și să îmbunătățească conectivitatea între regiuni.

Printre proiectele vizate pentru care au fost aprobate exproprieri suplimentare se numără:

  • Autostrada Unirii A8, secțiunea Leghin – Târgu Neamț;
  • Autostrada Sibiu – Pitești, secțiunea 2 Boița – Cornetu;
  • Autostrada Moldovei A7, în zona Focșani, pentru operaționalizarea drumului de legătură ce va ocoli municipiul pe partea de nord;
  • Nodul rutier Spinuș (județul Bihor), parte din Autostrada Transilvania, tronsonul Biharia – Chiribiș;
  • Varianta de ocolire Buftea;
  • Varianta de ocolire Giurgiu;
  • Varianta de ocolire Gura Humorului.

Oficialul a subliniat că aceste măsuri sunt decisive pentru evitarea întârzierilor și pentru continuarea lucrărilor fără întreruperi.

„Fiecare expropriere înseamnă, de fapt, un pas înainte către autostrăzi și drumuri moderne, mai sigure și mai rapide. Investim în infrastructură, dar mai ales în conectivitatea României și în dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor”, a mai transmis secretarul de stat.

