Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru continurea proiectului „Laserul de la Măgurele”

Prin Ordonanța de Urgență privind rectificarea bugetară, Guvernul României a suplimentat bugetul Ministerului Educației și Cercetării (MEC) pentru continuarea proiectului strategic „Laserul de la Măgurele” prin finalizarea implementării sistemului de fascicul gama intens.

De asemenea, Guvernul a adoptat măsurile necesare pentru asigurarea cadrului instituțional și financiar care să permită ministerului ca Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC) din structura MEC să își îndeplinească atribuțiile de Operator de Program pentru implementarea Măsurilor-Suport «Programul de cooperare internațională în domeniul cercetării» și «Programul infrastructură pentru cercetarea și monitorizarea emisiilor»”, se arată într-un comunicat publicat de MEC pe pagina oficială a instituției.

„Proiectul „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)”, cunoscut în spațiul public și ca Laserul de la Măgurele este un proiect strategic al țării, care se va finaliza în decembrie 2026, demersurile MEC - ANC fiind să obțină finanțarea necesară în aceste condiții de criză fiscal-bugetară. La acest moment, ELI-NP cuprinde un sistem laser de 2 x 10 PW, cel mai puternic din lume, urmând ca după această alocare bugetară să fie implementat sistemul de fascicul gama cu aplicații semnificative în medicină și imagistică industrială” , precizează MEC.

Programul de cooperare internațională în domeniul cercetării dispune de un buget de 13 milioane CHF, din care 85% reprezintă contribuția elvețiană prin Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), iar 15% cofinanțare de la bugetul de stat. Componenta sa include Proiecte Comune Multilaterale de Cercetare (MJRP) și Infrastructura Luminii Extreme - Fizică Nucleară (ELI-NP).

„Obiectivul programului este crearea de parteneriate de cercetare durabile între instituții românești, elvețiene și europene, facilitând participarea la Programul-Cadru UE pentru Cercetare și Inovare și consolidând poziția României în rețelele internaționale de infrastructură. Programul infrastructură pentru cercetarea și monitorizarea emisiilor are un buget de 7,4 milioane CHF, din care 85% reprezintă contribuția elvețiană prin Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), iar 15% cofinanțare de la bugetul de stat. Componenta sa include Infrastructura de Cercetare a Aerosolilor, Norilor și Gazelor Minore (ACTRIS) și Studierea Emisiilor de Metan în Europa de Est (EEMS)”, se mai arată în comunicat.

Programul urmărește consolidarea capacităților naționale de măsurare și modelare a emisiilor, precum și avansarea cercetării asupra concentrațiilor de metan și particule în suspensie, contribuind la progresul științific și politicile publice bazate pe dovezi.

„Am reușit să obținem suportul Premierului și al Guvernului pentru deblocarea și finalizarea proiectului strategic al țării”

Într-o declarație comună a ministrului Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, și a președintelui ANC, cercetător Alexandru Andrei, se precizează:

„Ne bucură în primul rând faptul că, în pofida condițiilor de criză fiscal-bugetară, am reușit să obținem suportul Premierului și al Guvernului pentru deblocarea și finalizarea proiectului strategic al țării, cunoscut în spațiul public ca «Laserul de la Măgurele». De asemenea, ne bucură crearea condițiilor legale pentru «Mecanismul Elvețian de Finanțare a CDI», care aduce în sistemul românesc de CDI peste 20 milioane de franci elvețieni, în proiecte majore pentru țară.”

Prin aceste măsuri, Guvernul României asigură continuitatea și eficiența investițiilor în cercetare, sprijinind dezvoltarea infrastructurii naționale și integrarea României în rețelele europene și internaționale de cercetare, cu impact direct asupra performanței științifice și inovative a țării se mai arată pe pagina MEC.