Guvernul a aprobat achiziţia unui avion Frontex pentru supravegherea frontierei externe

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre adoptată joi, 11 septembrie, nota de fundamentare privind oportunitatea achiziţiei de către statul român a unui Avion Frontex în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe, valoarea totală a achiziţiei fiind de 163,7 milioane de lei.

Prin acest act normativ se creează cadrul legal în vederea achiziționării de către statul român a unui Avion Frontex în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe şi a gestionarii eficiente a activităților personalului Poliției de Frontieră Române, prin prevenirea şi combaterea migrației ilegale şi a criminalității transfrontaliere, se arată într-un comunicat al Executivului.

„Prin achiziția acestui mijloc modern, eficient și adaptabil la supravegherea aeriană, statul roman contribuie la creșterea capacității operaționale a Frontex - Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă - în domeniul supravegherii și controlul frontierelor externe ale Uniunii Europene, în linie cu obiectivele stabilite la nivel european și național. Consolidarea securității frontierelor contribuie atât la protejarea integrității statului român, cât şi la garantarea stabilității şi prosperității la nivel european”, precizează Guvernul României.

Valoarea totală a achiziției se ridică la 163,7 milioane lei. Contribuția financiară a UE reprezintă 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, restul de 10% fiind contribuția României.