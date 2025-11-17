search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Investiție surpriză: un dezvoltator imobiliar din Israel preia un furnizor de gaze românesc

0
0
Publicat:

Dezvoltatorul imobiliar Hagag Europe Development din Israel anunţă că îşi diversifică operaţiunile în România şi achiziţionează BTD Distribuţie şi Furnizare, companie românească specializată în execuţia infrastructurii, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale.

Robineți roșii pe două conducte de gaze naturale
Un dezvoltator imobiliar din Israel cumpărară un furnizor de gaze naturale din România

Compania anunţă deschiderea unei noi divizii locale, Hagag Energy, cu un plan de investiţii de peste 400 de milioane de euro şi crearea a minim 200 de noi locuri de muncă, în următorii ani.

„Hagag Europe Development (TASE:HGGE) îşi diversifică operaţiunile în România şi debutează în sectorul energiei prin achiziţia BTD Distribuţie şi Furnizare - companie românească specializată în execuţia infrastructurii, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale. Tranzacţia marchează intrarea Hagag în structura companiei existente şi preluarea controlului asupra tuturor activităţilor curente, inclusiv a angajaţilor, sistemelor, activităţilor derivate din licitaţiile câştigate, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor care rezultă din acestea”, anunţă dezvoltatorul.

Investitorul anunţă, totodată, deschiderea unei noi divizii locale care va opera prin sub-brandul Hagag Energy şi vizează extinderea segmentelor de activitate în domeniul energiei printr-un plan de investiţii etapizate în valoare de peste 400 de milioane de euro, în următorii ani.

În ultimii opt ani, dezvoltările noastre imobiliare au redefinit peisajul urban al Bucureştiului. Astăzi, ne extindem viziunea dincolo de clădiri şi facem primul pas către evoluţia grupului aici, în România. Ne-am propus totodată să devenim un jucător strategic integrat şi în domeniul energiei. Activitatea de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale este, pentru noi, un prim punct de plecare, viziunea globală vizând diversificarea şi extinderea prezenţei noastre pe cât mai multe segmente ale industriei energetice, în linie cu abordarea pe care o avem şi în domeniul imobiliar”, spune Yitzhak Hagag, co-fondator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Hagag Europe Development.

Hagag Europe Development intră pe piaţa locală de energie într-o poziţie cu un volum de 67 de contracte care vizează concesiunea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, respectiv lucrări de proiectare, execuţie şi operare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.

Hagag promite că va crea 200 de noi locuri de muncă până în 2027

Cu trei reţele de distribuţie a gazelor naturale finalizate şi actualmente în operare, 21 în faza de proiectare, 23 în faza de execuţie şi 20 în diferite etape ale procesului de avizare, compania preconizează punerea în funcţiune a unui număr total de 64 de noi reţele în următoarele 24 de luni.

„România rămâne inima activităţii noastre în Europa, iar ceea ce ne dorim este să creştem şi să ne dezvoltăm aici, în ritm cu piaţa. În acelaşi timp, vedem România ca pe unul dintre actorii principali pe piaţa gazului natural, cu o producţie locală care acoperă între 70% şi 80% din consumul intern. Aşadar, în contextul în care domeniul energiei evoluează - încurajat deopotrivă de investiţiile publice accelerate în domeniul infrastructurii de gaze, de proiectul Neptun Deep şi nu numai - decizia de a ne diversifica activitatea în acest domeniu vine într-un moment de progres nu doar pentru industrie, ci şi pentru noi ca organizaţie”, adaugă Yitzhak Hagag.

Până la finalul anului 2027, prin divizia Energy, Hagag îşi propune să creeze minim 200 de noi locuri de muncă şi estimează o creştere de cel puţin 35% a numărului de clienţi activi generaţi de activitatea de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale.

Hagag Europe Development (TASE:HGGE) este un investitor internaţional cu capital şi ADN israelian, listat la Bursa de Valori din Tel-Aviv. Prezentă în România din anul 2017, compania operează pe plan local prin două divizii: dezvoltare şi promovare imobiliară (Hagag Development Europe) şi energie (Hagag Energy).

În sectorul imobiliar, compania este implicată în achiziţionarea, dezvoltarea, renovarea şi administrarea de proprietăţi imobiliare (terenuri şi clădiri) situate în zonele centrale, semi-centrale sau în curs de dezvoltare din Bucureşti, precum şi în alte zone privilegiate din oraşe secundare. Portofoliul local cuprinde 11 proiecte imobiliare – livrate, în curs de construire sau în diferite etape de dezvoltare, precum şi produsul de “flex-office” H Private Arghezi - cu o valoare totală de piaţă estimată la peste 350 de milioane de euro.

În industria energiei, unde îşi desfăşoară activitatea prin sub-brandul Hagag Energy, investitorul a debutat prin achiziţia companiei româneşti BTD Distribuţie şi Furnizare şi activează, în prezent, pe segmentul de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, cu obiectivul de diversificare a activităţii în următorii ani şi transformarea într-un jucător strategic integrat. 

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
digi24.ro
image
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
stirileprotv.ro
image
Meteorologii ANM anunță unde se întorc ploile. „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice”
gandul.ro
image
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
mediafax.ro
image
Daniel Băluţă răspunde apelului făcut de David Popovici. “Aşteptăm linia de finanţare pentru a face un bazin olimpic de înot”
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
Localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
playtech.ro
image
Tragedie în lumea fotbalului. A murit în ziua în care naționala țării sale s-a calificat la barajul pentru Mondiale
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Bani în plus pe lângă a 13-a pensie de Crăciun. Românii care primesc tichete sociale suplimentare de Sărbători
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Principesa Elisabeta a României și Prințul George al Greciei la nunta din 27 februarie 1921 Muzeul Național de Istorie a României jpg
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor