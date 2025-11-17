Investiție surpriză: un dezvoltator imobiliar din Israel preia un furnizor de gaze românesc

Dezvoltatorul imobiliar Hagag Europe Development din Israel anunţă că îşi diversifică operaţiunile în România şi achiziţionează BTD Distribuţie şi Furnizare, companie românească specializată în execuţia infrastructurii, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale.

Compania anunţă deschiderea unei noi divizii locale, Hagag Energy, cu un plan de investiţii de peste 400 de milioane de euro şi crearea a minim 200 de noi locuri de muncă, în următorii ani.

„Hagag Europe Development (TASE:HGGE) îşi diversifică operaţiunile în România şi debutează în sectorul energiei prin achiziţia BTD Distribuţie şi Furnizare - companie românească specializată în execuţia infrastructurii, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale. Tranzacţia marchează intrarea Hagag în structura companiei existente şi preluarea controlului asupra tuturor activităţilor curente, inclusiv a angajaţilor, sistemelor, activităţilor derivate din licitaţiile câştigate, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor care rezultă din acestea”, anunţă dezvoltatorul.

Investitorul anunţă, totodată, deschiderea unei noi divizii locale care va opera prin sub-brandul Hagag Energy şi vizează extinderea segmentelor de activitate în domeniul energiei printr-un plan de investiţii etapizate în valoare de peste 400 de milioane de euro, în următorii ani.

„În ultimii opt ani, dezvoltările noastre imobiliare au redefinit peisajul urban al Bucureştiului. Astăzi, ne extindem viziunea dincolo de clădiri şi facem primul pas către evoluţia grupului aici, în România. Ne-am propus totodată să devenim un jucător strategic integrat şi în domeniul energiei. Activitatea de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale este, pentru noi, un prim punct de plecare, viziunea globală vizând diversificarea şi extinderea prezenţei noastre pe cât mai multe segmente ale industriei energetice, în linie cu abordarea pe care o avem şi în domeniul imobiliar”, spune Yitzhak Hagag, co-fondator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Hagag Europe Development.

Hagag Europe Development intră pe piaţa locală de energie într-o poziţie cu un volum de 67 de contracte care vizează concesiunea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, respectiv lucrări de proiectare, execuţie şi operare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.

Hagag promite că va crea 200 de noi locuri de muncă până în 2027

Cu trei reţele de distribuţie a gazelor naturale finalizate şi actualmente în operare, 21 în faza de proiectare, 23 în faza de execuţie şi 20 în diferite etape ale procesului de avizare, compania preconizează punerea în funcţiune a unui număr total de 64 de noi reţele în următoarele 24 de luni.

„România rămâne inima activităţii noastre în Europa, iar ceea ce ne dorim este să creştem şi să ne dezvoltăm aici, în ritm cu piaţa. În acelaşi timp, vedem România ca pe unul dintre actorii principali pe piaţa gazului natural, cu o producţie locală care acoperă între 70% şi 80% din consumul intern. Aşadar, în contextul în care domeniul energiei evoluează - încurajat deopotrivă de investiţiile publice accelerate în domeniul infrastructurii de gaze, de proiectul Neptun Deep şi nu numai - decizia de a ne diversifica activitatea în acest domeniu vine într-un moment de progres nu doar pentru industrie, ci şi pentru noi ca organizaţie”, adaugă Yitzhak Hagag.

Până la finalul anului 2027, prin divizia Energy, Hagag îşi propune să creeze minim 200 de noi locuri de muncă şi estimează o creştere de cel puţin 35% a numărului de clienţi activi generaţi de activitatea de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale.

Hagag Europe Development (TASE:HGGE) este un investitor internaţional cu capital şi ADN israelian, listat la Bursa de Valori din Tel-Aviv. Prezentă în România din anul 2017, compania operează pe plan local prin două divizii: dezvoltare şi promovare imobiliară (Hagag Development Europe) şi energie (Hagag Energy).

În sectorul imobiliar, compania este implicată în achiziţionarea, dezvoltarea, renovarea şi administrarea de proprietăţi imobiliare (terenuri şi clădiri) situate în zonele centrale, semi-centrale sau în curs de dezvoltare din Bucureşti, precum şi în alte zone privilegiate din oraşe secundare. Portofoliul local cuprinde 11 proiecte imobiliare – livrate, în curs de construire sau în diferite etape de dezvoltare, precum şi produsul de “flex-office” H Private Arghezi - cu o valoare totală de piaţă estimată la peste 350 de milioane de euro.

În industria energiei, unde îşi desfăşoară activitatea prin sub-brandul Hagag Energy, investitorul a debutat prin achiziţia companiei româneşti BTD Distribuţie şi Furnizare şi activează, în prezent, pe segmentul de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, cu obiectivul de diversificare a activităţii în următorii ani şi transformarea într-un jucător strategic integrat.