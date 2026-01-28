Grindeanu transmite că toate şantierele legate de infrastructura medicală şi de transport trebuie să aibă finanţare

După întâlnirea cu reprezentanţii PSD din Guvernul Bolojan de miercuri, 28 ianuarie, președintele partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că toate şantierele legate de infrastructura medicală şi cea de transport trebuie să aibă finanţare „asigurată pentru ca ritmul de lucru să permită, în special, finalizarea obiectivelor prinse în PNRR”.

„Programul de relansare economică trebuie adoptat cât mai rapid, la pachet, cu reforma administraţiei, fiindcă tergiversările se măsoară în mii de locuri de muncă pierdute şi firme închise!

Pe lângă acest program, am discutat, astăzi cu echipa PSD din Guvern despre marile proiecte de investiţii din fiecare domeniu. Ele reprezintă priorităţi în bugetul pe 2026”, a transmis preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Grindeanu arată că „toate şantierele legate de infrastructura medicală şi cea de transport trebuie să aibă finanţare asigurată pentru ca ritmul de lucru să permită, în special, finalizarea obiectivelor prinse în PNRR”.

„Şi programele de sprijin pentru agricultori, demarate de câţiva ani de miniştrii PSD, trebuie continuate! Datele oficiale ale INS arată că au început deja să producă efecte certe, mai exact o creştere solidă a producţiei”, subliniază Grindeanu.

Preşedintele PSD anunţă că miniştrii de la Energie şi Muncă pregătesc un program de măsuri de protecţie a populaţiei cel mai expuse riscurilor sociale, pensionarii cu venituri mici, copiii cu dizabilităţi şi cei din familii cu probleme materiale severe.

„Înţelegem perfect constrângerile bugetare, dar nu înseamnă că trebuie să-i lăsăm fără ajutor pe cei nevoiaşi, într-o perioadă în care inflaţia rămâne ridicată!

Susţinerea economiei şi protecţia socială nu sunt principii care se exclud, ci se completează. Este momentul să acţionăm astăzi, pentru ca fiecare familie şi fiecare firmă românească să aibă speranţă mâine”, menţionează Sorin Grindeanu.

Tot miercuri, PSD a transmis că va susține în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administrația publică doar dacă acesta va fi însoțit de măsuri de stimulare a economiei naționale, propuse de social-democrați.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, că, până la finalul acestei săptămâni, va fi luată o decizie cu privire la modul în care proiectul privind reforma administraţiei publice locale şi cel legat de pachetul de măsuri de relansare economică vor fi promovate, deoarece există posibilitatea angajării răspunderii în Parlament sau a adoptării lor prin ordonanţă de urgenţă.