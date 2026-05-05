Decizie majoră: România, a doua țară din lume care primește acces la sistemul american de combatere a dronelor

România devine a doua țară din lume, după Marea Britanie, cu acces în timp real la platforma americană Counter-UAS Marketplace - un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1.600 de soluții anti-dronă și scurtează semnificativ timpul de reacție și achiziție.

„România a semnat un nou acord cu Statele Unite, axat pe drone și sisteme de combatere a acestora, marcând un pas important în consolidarea securității naționale și regionale. Prin acest parteneriat, România devine a doua țară, după Regatul Unit, care beneficiază de acces în timp real la platforma americană „Counter-UAS Marketplace”, îmbunătățindu-și semnificativ capacitatea de a monitoriza și de a răspunde amenințărilor aeriene. Acordul se înscrie într-un context mai larg al provocărilor de securitate în continuă evoluție din regiunea Mării Negre și reflectă un angajament comun față de inovare, interoperabilitate și capacități de reacție rapidă în cadrul NATO”, potrivit unei postări pe Facebook a Ambasadei României.

Dincolo de implicațiile sale imediate în domeniul apărării, inițiativa evidențiază, de asemenea, rolul crescând al României ca partener strategic de încredere și contribuitor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO, mai amintește Ambasada României în SUA.

De menționat că Radu Miruță, ministrul Apărării a semnat luni, 27 aprilie, alături de Daniel P. Driscoll, Secretarul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, o scrisoare de intenție pentru cooperarea în domeniul dronelor și al sistemelor anti-dronă. Cooperarea cu Armata SUA reprezintă un pilon esențial al securității regionale, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

„România devine a doua țară din lume, după Marea Britanie, cu acces în timp real la platforma americană Counter-UAS Marketplace - un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1.600 de soluții anti-dronă și scurtează semnificativ timpul de reacție și achiziție”, a explicat ministrul, într-o postare pe Facebook.

Radu Miruță a explicat că „pe Flancul Estic, timpul face diferența”:

În ultima perioadă, localități din apropierea graniței cu Ucraina, precum Tulcea și Galați, au fost vizate de incursiuni ale unor drone rusești, iar unele dintre ele s-au prăbușit.

Este și cazul celei de la Galați, de la sfârșitul lunii aprilie, când 217 persoane au fost evacuate de autorități, după ce fragmentele unei drone au fost descoperite în municipiul Galați, unde o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate au fost avariate.