Video Lada iese definitiv de pe piața germană după 50 de ani: sfârșit de eră pentru brandul rus, în urma falimentului importatorului

Lada iese definitiv de pe piața germană după peste 50 de ani de prezență, după ce importatorul său, Lada Deutschland GmbH, a intrat în insolvență și nu a mai reușit să atragă un investitor.

Lada Deutschland GmbH, compania cu sediul în Buxtehude, a depus cererea de insolvență, marcând finalul unei istorii de peste jumătate de secol a mărcii auto rusești „Lada” pe piața germană.

Compania, care a funcționat în ultimii ani ca importator al vehiculelor Lada în Germania, nu a reușit să atragă un nou investitor, iar activitatea sa a fost suspendată de câteva luni. În ultima perioadă, firma mai avea aproximativ zece angajați, potrivit t-online.

Decizia vine după ani de dificultăți tot mai mari pentru brandul rusesc pe piața europeană. Încă de la sfârșitul anului 2019, producătorul auto din Rusia a oprit exporturile oficiale către Europa, în contextul înăspririi normelor de emisii impuse de Uniunea Europeană.

În aceste condiții, importatorul german a continuat activitatea prin importuri paralele, aducând în special modelul SUV Niva, comercializat sub denumirile „Lada 4x4” și „Lada Taiga”.

Mașinile, deși apreciate pentru prețul redus, erau considerate de calitate modestă, însă au reușit să își păstreze o nișă de clienți pe piața germană.

Situația s-a deteriorat definitiv după izbucnirea războiului din Ucraina și introducerea sancțiunilor și embargoului împotriva Rusiei, care au blocat complet accesul la vehicule noi și piese de schimb. Practic, activitatea comercială a devenit imposibil de susținut.

În încercarea de a salva compania, conducerea a încercat diversificarea portofoliului prin introducerea unor vehicule chinezești, sub mărcile JAC și Dayun. Inițiativa nu a avut însă succes, iar vânzările au continuat să scadă abrupt.

Dacă în anii anteriori se înregistrau peste o mie de înmatriculări anual pentru Lada în Germania, în 2024 și 2025 au mai fost vândute puține vehicule.

Odată cu insolvența Lada Deutschland GmbH, se închide astfel un capitol de peste 50 de ani din prezența mărcii rusești pe piața auto din Germania.

Lada este o marcă de automobile renumită din Rusia, produsă de gigantul auto AvtoVAZ începând cu anii 1970.

Totodată, Lada este cea mai emblematică marcă de mașini din Rusia și cea pe care președintele țării Vladimir Putin i-a îndemnat pe oficiali să o conducă.