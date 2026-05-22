search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Drone maritime și nave înarmate: armele secrete cu care Ucraina ține deschis accesul la mare

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În Odesa, războiul se vede și se aude altfel decât pe linia frontului. Pericolul vine din largul Marea Neagră, iar pentru marina ucraineană apărarea orașului a devenit o problemă aproape imposibilă: între apă și uscat nu mai există spațiu suficient pentru protecție.

Atac rusesc asupra portului din Odesa/FOTO:X
Atac rusesc asupra portului din Odesa/FOTO:X

„Aici e Odesa și aici e marea. Orașul se termină practic la marginea apei și nu poți pune sisteme antiaeriene în larg”, explică Dmitro Pletenciuk, privind spre coastă.

Dinspre Crimeea și alte baze rusești din estul Mării Negre, Moscova trimite aproape zilnic drone și rachete către porturile din regiunea Odesa. Obiectivul este clar: blocarea economică a Ucrainei, după ce flota rusă nu a reușit să impună controlul total asupra mării în primele luni ale războiului.

Porturile Odesa Port, Ciornomorsk Port și Pivdenne Port reprezintă acum principalele ieșiri maritime ale Ucrainei către lume. Prin ele pleacă cereale, ulei de floarea-soarelui și alte produse esențiale pentru economia țării.

Pentru a menține deschis coridorul maritim, marina ucraineană improvizează permanent: vedete rapide înarmate, ambarcațiuni transformate în platforme antiaeriene și drone maritime fără pilot patrulează zi și noapte în larg.

Un marinar cunoscut sub indicativul „Pirate”, conform regulilor armatei ucrainene, spune că atacurile rusești s-au intensificat considerabil în ultimele luni.

„Au început să lovească mult mai agresiv și lansează drone în număr foarte mare”

„Au început să lovească mult mai agresiv și lansează drone în număr foarte mare”, povestește el, de pe puntea unei nave de debarcare transformate într-o platformă plutitoare de apărare antiaeriană.

Misiunile durează uneori peste 24 de ore, mai ales în timpul alertelor aeriene prelungite. „Motoarele funcționează continuu și apar probleme tot timpul”, spune militarul.

În interiorul portului din Odesa, regulile sunt stricte. Fotografierea infrastructurii este interzisă pentru a nu oferi informații armatei ruse despre pozițiile sensibile.

Printre nave comerciale abandonate și chei aproape goale, ambarcațiunile marinei și ale gărzii de coastă patrulează constant, în căutarea dronelor rusești sau a minelor marine plutitoare.

„Toate vedetele noastre ies zilnic pe mare”, afirmă Oleg Zasiadvovk. „Rolul nostru este să asigurăm securitatea maritimă 24 de ore din 24. De la interceptarea dronelor Shahed până la identificarea obiectelor suspecte.”

Pericolul vine atât din aer, cât și de sub apă. Minele marine, multe dintre ele desprinse încă de la începutul invaziei ruse, continuă să plutească în derivă în Marea Neagră.

„Dacă observați, acum toate navele noastre sunt înarmate cu mitraliere. Toți participă la apărarea antiaeriană”, spune ofițerul ucrainean.

Pentru Kiev, menținerea exporturilor maritime este o chestiune de supraviețuire economică. „Exporturile pe mare sunt vitale pentru Ucraina și nu e doar o metaforă”, afirmă Pletenciuk.

De-a lungul istoriei, Ucraina a reprezentat pentru Rusia atât un grânar strategic, cât și o poartă comercială către exterior. Controlul accesului la Marea Neagră a fost unul dintre motivele centrale invocate de Kremlin inclusiv după anexarea Crimeei în 2014.

Constantine Sobol, antreprenor originar din Izmail și stabilit acum în Grecia, spune că geografia transformă natural Ucraina într-un centru logistic regional.

„Porturile Ucrainei sunt puncte ideale de acces către Marea Neagră. Multe mărfuri care tranzitau aceste rute nu erau doar ucrainene, ci și rusești”, explică el.

Atacurile constante au afectat însă încrederea unor parteneri comerciali

Unele state preferă acum importuri mai scumpe și mai lente din alte regiuni ale lumii pentru a evita riscurile din Marea Neagră.

„Bulgaria și România cumpără acum semințe pentru ulei din Argentina, în cantități uriașe, deși transportul durează aproape două săptămâni. Din porturile ucrainene până la Constanța sau Varna ar fi doar câteva ore”, spune Sobol.

În paralel, Ucraina încearcă să își adapteze rapid tehnologia navală la noile tipuri de amenințări. Rusia utilizează tot mai frecvent drone controlate prin rețele avansate de comunicații, inclusiv sisteme conectate prin fibră optică.

Ca răspuns, marina ucraineană dezvoltă propriile drone maritime de atac, precum Magura sau Sea Baby, unele dintre ele echipate inclusiv cu drone-interceptor.

O altă platformă aflată în dezvoltare este Sargan-3000, care a trecut recent de faza de testare. „Dronele nu mai sunt doar drone. Devin platforme de luptă complete”, afirmă Pletenciuk.

Oficialul ucrainean amintește și un episod recent în care două drone maritime ucrainene au distrus un elicopter rusesc care încerca să opereze în apropierea unei platforme petroliere.

„Una dintre drone avea o turelă automată, cealaltă transporta drone FPV. Au lovit elicopterul succesiv și l-au distrus complet”, spune el.

În Odesa, viața continuă într-un contrast permanent între normalitate și război. Ziua, restaurantele sunt pline și porturile funcționează aproape la capacitate normală. Noaptea însă, sirenele și exploziile revin aproape inevitabil.

„Oamenii se obișnuiesc cu orice”, spune Sobol. „Noaptea sunt atacuri, ziua lumea merge la restaurant. Așa arată acum viața în Odesa.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
digi24.ro
image
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații
stirileprotv.ro
image
EXPLOZIV! Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1 miliard de euro, la sacoșă. Țara noastră a fost folosită ca zonă de tranzit. O singură persoană a reușit să introducă în țară peste 210 milioane de euro cash
gandul.ro
image
Nawrocki, mesaj direct pentru Trump: „Alianțele bune se bazează pe cooperare”
mediafax.ro
image
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
fanatik.ro
image
Cum împarte Guvernul 52 de milioane de euro din prima de carieră didactică: grosul banilor alocați de Uniunea Europeană pentru cursurile de formare se întoarce tot în buzunarele statului
libertatea.ro
image
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
digi24.ro
image
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
gsp.ro
image
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
digisport.ro
image
Cristiano Ronaldo, campion în premieră în fotbalul saudit: Al-Nassr a cucerit titlul
click.ro
image
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Momentul în care trupul româncei moarte în Germania e scos de sub ruine. Familia Andreei era de faţă
observatornews.ro
image
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
cancan.ro
image
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Și-a montat panouri solare în curte ca să reducă factura la curent. După o lună, a spus cât economisește de fapt
playtech.ro
image
Doi jucători olteni au primit convocarea lui Hagi, dar și-au programat nunta în aceeași săptămână! Situație incredibilă la națională
fanatik.ro
image
E-mailul pe care Meta l-a trimis miilor de angajați concediați. "Vă rugăm să vă strângeți lucrurile personale de la birou și să mergeți acasă"
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
digisport.ro
image
Trenurile Soarelui revin din 12 iunie. Biletele se scumpesc. Cât vor costa?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pacea de la Cotroceni! PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat acordul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Pensii iunie. Banii pe luna următoare întârzie pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
gsp.ro
image
De ce a renunțat Aston Martin la modelul condus de Mario Iorgulescu în noaptea accidentului mortal
actualitate.net
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
„Am zero prieteni”. Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Îmi spun mie să nu uit să fiu fericit”
click.ro
image
Mesajul scris cu cretă schimbă totul despre tragedia din Maldive. Ce au descoperit scafandrii după zile întregi de căutări
click.ro
image
Demi Moore, schimbare de look radicală. Actrița de 63 de ani a renunțat la părul lung
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
image
„Am zero prieteni”. Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Îmi spun mie să nu uit să fiu fericit”

OK! Magazine

image
Toți amanții Prințesei. Cei 10 bărbați cu care Lady Diana a avut aventuri înaintea divorțului de Charles

Click! Pentru femei

image
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații

Click! Sănătate

image
Atenţie la acest medicament! A cauzat 20 de decese