Liderul partidului AUR, George Simion, a fost criticat dur pe rețelele de socializare, inclusiv de cetățeni europeni, după ce a fost filmat în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei, decorat cu drapelul american, la un eveniment care a avut loc în SUA.

„Un suveranist fake, un sclav politic, un trădător al ideii de independență a țărilor. George Simion, în tabără cu clasa în America, văzut TĂIND un tort în formă de Groenlanda cu steagul SUA pe el, împreună cu goarna rusească infiltrată în Congres, Anna Paulina Luna”, se arată într-o postare de pe platforma X.

Un internaut din Letonia a catalogat momentul drept „ipocrizie” și „trădare a NATO”.

„Trump susține că are nevoie de Groenlanda pentru a «ține Rusia la distanță», dar între timp Luna și Hamadeh bat palma cu George Simion, apropiat de Kremlin, la un tort cu tema Groenlandei. Ca european, ipocrizia este scârboasă. Nu protejezi Arctica petrecând cu incendiatorul. O trădare totală a NATO”, se arată în comentariu.

„George Simion, liderul partidului pro-rus AUR din România, taie un tort în formă de Groenlanda, la invitația unor congresmeni republicani. Merită reamintit că Simion a fost un aliat strategic al PiS și al lui Karol Nawrocki în timpul campaniilor electorale recente”, se arată într-o postare tocmai din Polonia.

Reacțiile au curs și pe Facebook, unde George Simion a fost criticat pentru gestul de a tăia un astfel de tort, deși se autoproclamă „suveranist”.

„Priviți imaginea de mai jos! George Simion, autoproclamat „suveranist”, taie senin un tort în formă de Groenlanda acoperită cu steagul SUA. Un gest grotesc, de o prostie diplomatică monumentală. Pentru cine urlă zilnic despre „suveranitate”, „neamestec în treburile interne” și „România stăpână pe destinul ei”, spectacolul acesta este o palmă peste față dată propriului discurs.

Când suveranismul e doar slogan pentru fraieri, aici ajungi: la caricatură. Gestul sugerează, simbolic, validarea unei idei de intervenție sau dominație asupra unui teritoriu aparținând unei țări suverane.”

Reacțiile vin după ce liderul partidului AUR, George Simion, a fost surprins în timp ce taie un tort în forma Groenlandei cu steagul SUA deasupra, împreună cu câțiva congresmeni republicani.

Filmulețul care surprinde acest moment a fost postat pe rețelele de socializare, inclusiv de către republicanul Michael Casey, membru în Congres.

Imaginile au fost filmate la un eveniment organizat în onoarea aniversării unui an de la al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump (și a cinci ani în total), la care au participat republicanii susținători ai actualului președinte american, conduși de Anna Paulina Luna, membru al Congresului SUA, reprezentanta Floridei.

Membră republicană a Camerei Reprezentanților din SUA, Anna Paulina Luna, și-a exprimat public, în luna mai, sprijinul pentru George Simion în cursa prezidențială. Cei doi se întâlniseră cu o lună înainte, în cadrul unei vizite a Congresului SUA în România.