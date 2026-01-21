Apeluri pentru invocarea Amendamentului 25 după mesajele lui Trump privind Groenlanda. Cum funcționează și când a mai fost folosit?

Tot mai mulți congresmani americani cer invocarea Amendamentului 25 din Constituția SUA pentru a-l îndepărta pe președintele Donald Trump din funcție, după ce acesta a transmis că poziția sa privind achiziționarea Groenlandei nu mai este ghidată exclusiv de considerente de pace.

Controversa a fost declanșată de un schimb de mesaje text, avut loc la 18 ianuarie, între Trump și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. Mesajul a fost trimis în numele său și al președintelui Finlandei, Alexander Stubb, într-o încercare de a detensiona conflictul tot mai accentuat legat de Groenlanda și de noile amenințări americane cu tarife comerciale la adresa aliaților europeni.

În răspunsul său, trimis la mai puțin de o jumătate de oră, Trump a afirmat că, având în vedere că Norvegia nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace pentru „oprirea a opt războaie”, nu se mai simte obligat să „gândească exclusiv în termeni de pace”, deși aceasta va rămâne „predominantă”. El a adăugat că va lua în considerare ceea ce este „bun și potrivit pentru Statele Unite ale Americii”.

Premiul Nobel pentru Pace nu este acordat de guvernul norvegian, ci de Comitetul Nobel Norvegian, ai cărui membri sunt desemnați de parlament.

Trump a reiterat în același mesaj intenția de a „cumpăra” Groenlanda, susținând că „lumea nu este sigură fără un control complet și total al Groenlandei”, semnând mesajul cu formula „Președintele DJT”.

Reacții politice la Washington

Senatorul democrat Ed Markey, din Massachusetts, se numără printre cei care cer îndepărtarea lui Trump din funcție prin Amendamentul 25. „Invocați Amendamentul 25”, a scris acesta pe rețeaua X, alături de o imagine cu titluri de presă referitoare la schimbul de mesaje. Mai mulți membri democrați ai Camerei Reprezentanților au susținut apeluri similare.

Originea Amendamentului 25

Amendamentul 25 își are originea în anul 1963, când vicepreședintele Lyndon B. Johnson a devenit președinte după asasinarea lui John F. Kennedy. La acea vreme, nu exista o procedură clară pentru desemnarea unui nou vicepreședinte sau pentru situațiile în care președintele ar fi devenit incapabil să-și exercite funcția.

În 1965, Congresul a propus oficial amendamentul, care a fost ratificat și a intrat în Constituție în februarie 1967.

Amendamentul conține patru secțiuni. Primele trei stabilesc succesiunea la președinție și procedurile de transfer temporar al puterii. Cea mai discutată este Secțiunea 4, care prevede mecanismul prin care vicepreședintele și Cabinetul pot declara că președintele este „incapabil să îndeplinească atribuțiile funcției”.

Cum ar funcționa în practică?

Invocarea Secțiunii 4 ar necesita ca vicepreședintele JD Vance și majoritatea membrilor Cabinetului să transmită Congresului o declarație oficială privind incapacitatea președintelui. În acel moment, atribuțiile prezidențiale ar fi transferate imediat vicepreședintelui, care ar deveni președinte interimar.

Președintele ar avea dreptul să conteste declarația, ceea ce ar declanșa o procedură parlamentară. Congresul ar avea la dispoziție 21 de zile pentru a decide situația. Pentru îndepărtarea definitivă a președintelui ar fi necesar un vot de două treimi atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat. În lipsa acestui prag, președintele și-ar recăpăta atribuțiile.

A mai fost folosit Amendamentul 25?

Secțiunea 1 a fost aplicată în 1974, când Richard Nixon a demisionat, iar vicepreședintele Gerald Ford i-a succedat. Secțiunea 2 a fost utilizată atunci când Ford l-a nominalizat pe Nelson Rockefeller ca vicepreședinte.

Secțiunea 3 a fost activată de mai multe ori pentru transferuri temporare de putere, inclusiv în 1985, când Ronald Reagan a fost supus unei intervenții chirurgicale, și în 2002 și 2007, când George W. Bush a trecut prin proceduri medicale.

Secțiunea 4 nu a fost niciodată utilizată, fiind considerată extrem de dificil de aplicat. De fapt, înlăturarea unui președinte prin această procedură este mai complicată decât prin punerea sub acuzare.

Diferența dintre impeachment și Amendamentul 25

Procedura de impeachment vizează fapte precum „trădare, luare de mită sau alte infracțiuni grave”. Camera Reprezentanților are nevoie de o majoritate simplă pentru a adopta articolele de punere sub acuzare, iar Senatul de o majoritate de două treimi pentru condamnare și demitere. Senatul poate decide separat interzicerea ocupării unor funcții viitoare.

Donald Trump a fost pus sub acuzare de două ori în primul său mandat, în 2019 și 2021, dar a fost achitat de Senat de fiecare dată.

În cazul Amendamentului 25, chiar dacă ar fi aplicat cu succes, acesta nu ar împiedica automat un președinte să candideze sau să ocupe o funcție publică în viitor.