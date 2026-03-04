Tribunalul București admite cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA

Tribunalul București a admis în principiu, miercuri, 4 martie, cererea depusă de Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA).

În acest dosar, Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare, din care a executat efectiv aproape patru ani, arată g4media.

În septembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a motivat decizia de revizuire a sentinței în dosarul ICA, stabilind că fosta judecătoare a Curții de Apel București Bogdan Camelia a săvârșit un abuz în serviciu atunci când a dat sentința de condamnare în dosar.

În cazul lui Dan Voiculescu, pentru infracțiunea legată de folosirea influenței politice pentru obținerea de foloase necuvenite, instanța a dispus încetarea procesului penal, constatând că fapta s-a prescris.

Cu toate acestea, în cauză, s-a admis acțiunea civilă formulată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi au fost obligați în solidar toți inculpații la plata echivalentului în lei a sumei de 60.482.615 euro.

„Prin urmare, soluționarea acțiunii civile în raport cu Dan Voiculescu a fost cu evidență nelegală, contrară dispozițiilor procesual penale în caz de încetare a procesului penal pentru prescripție. Acțiunea civilă ar fi trebuit să fie soluționată de către o instanță civilă, potrivit regulilor aplicabile acelei materii şi evident de către un alt complet de judecată”, se arată în motivare.

În 2024, Curtea de Apel București a validat, printr-o hotărâre definitivă, suspendarea recuperării prejudiciului în dosarul ICA al lui Dan Voiculescu, confirmând astfel decizia anterioară a Tribunalului București.

Decizia de suspendare a fost luată în contextul în care judecătorul Sterică Toma a admis în februarie 2024 cererea de revizuire a verdictului final de condamnare.

Până în prezent, statul a recuperat doar 18 milioane de euro din totalul prejudiciului de 60 de milioane de euro, plus alte 20 de milioane de euro din produsul infracțiunii, din dosarul în care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani.

Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani în 2014, a fost eliberat după 3 ani. Deși ANAF a confiscat sume importante și a menținut măsura de confiscare a unui cont din Cipru, recuperarea integrală a prejudiciului continuă să reprezinte o provocare.

În dosarul „ICA” au mai fost condamnaţi fostul director al institutului, Gheorghe Mencinicopschi, la opt ani de închisoare, fostul director al ADS Corneliu Popa, tot la opt ani de închisoare şi fostul ministru al Comunicaţiilor Sorin Pantiş la şapte ani de închisoare.

Gheorghe Mencinicopschi a fost eliberat condiţionat în 2016, după ce a executat doi ani din pedeapsa.

În 2014 instanța a dispus confiscarea mai multor imobile, inclusiv sediile posturilor de televiziune și ale grupului Grivco.