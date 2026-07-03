Frații Tate ar urma să ajungă la DIICOT. Sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni grave, printre care și viol și trafic de persoane

Andrew și Tristan Tate au ajuns, vineri, 3 iulie, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), unde au fost chemați de procurori în dosarul în care sunt cercetați.

Audierea are loc în cadrul dosarului în care frații Tate (n.r. Andrew și Tristan) sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni grave, printre care și viol și trafic de persoane, pe care aceștia le-au negat constant.

Pe 17 iunie, Andrew Tate a mers la sediul DIICOT, unde a fost audiat de procurori pentru mai multe infracțiuni, printre care constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol, potrivit unor surse judiciare. DIICOT a anunțat atunci extinderea cercetărilor într-un dosar aflat în instrumentare, vizând noi acuzații de trafic de persoane și spălare a banilor.

De asemenea, pe 28 mai, ancheta care care îl vizează pe controversatul influencer britanico-american, care locuiește de mai mulți ani în România, a fost extinsă și pentru suspiciuni de incitare la ură sau discriminare, în legătură cu discursurile promovate de Andrew Tate pe rețelele sociale, prin care a incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor.