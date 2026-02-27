search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, la Interviurile Adevărul

Cum l-a atras „pețitoarea” Ghislaine Maxwell pe Bill Clinton în cercul lui Epstein

0
0
Publicat:

Fotografii și e-mailurile recent făcute publice recent de Departamentul de Justiție al SUA aruncă lumină asupra relațiilor între fostul președinte american Bill Clinton și Jeffrey Epstein, finanțistul decedat și infractor sexual condamnat, modul în care asociata sa, Ghislaine Maxwell, aflată în închisoare pentru trafic sexual, a cultivat din umbră legăturile dintre aceștia, relatează BBC.

Clinton în piscină cu Grislaine Maxwell și o femeie foto captură DOJ jpg

Printre materiale se află o fotografie în care Clinton înoată noaptea alături de Maxwell. O altă imagine îl surprinde zâmbind în culise la un concert Rolling Stones în Hong Kong, alături de Epstein. O a treia fotografie, nedatată, îl arată pe fostul președinte relaxându-se într-un jacuzzi cu o persoană al cărei chip a fost blurat pentru a-i proteja identitatea.

Deși legăturile lui Clinton cu Epstein sunt cunoscute public de ani de zile, documentele și imaginile oferă o nouă perspectivă asupra rețelelor și relațiilor care l-au conectat pe fostul președinte american cu Epstein în anii 2000. Clinton a afirmat în repetate rânduri că interacțiunile sale cu Epstein au fost legate de munca sa caritabilă după ce a părăsit Casa Albă.

Materialele urmează să joace probabil un rol important în audierile la care va fi supus Clinton de către un comitet al Comgresului SUA, condus de republicani, vineri, care investighează figuri publice de rang înalt asociate cu Epstein. Deși niciunul dintre documente nu îl implică pe Clinton în fapte ilegale, acestea oferă informații despre modul în care conexiunile fostului președinte american s-au intersectat cu rețelele sociale și financiare ale lui Epstein. 

Purtătorul de cuvânt al lui Clinton a declarat că fotografiile sunt vechi și că acesta a întrerupt legăturile cu Epstein înainte ca infracțiunile acestuia să iasă la iveală.

Noile materiale dezvăluie faptul că la începutul anilor 2000, când Clinton era în căutarea unor donatori pentru fundația sa caritabilă și mai apoi unei fundații dedicată soluționării  problemelor mondiale, Epstein era un finanțator de lux, care, împreună cu iubita sa Maxwell, se întrețineau cu cei mai bogați oameni ai lumii, de la Palatul Buckingham până la Palm Beach.

E-mailurile dezvăluie rolul lui Maxwell ca intermediar

Documentele nu includ mesaje directe între cei doi bărbați, potrivit analizei BBC, ci corespondența, între 2002 și 2004, dintre Ghislaine Maxwell și principalul consilier al lui Clinton, Doug Band. Corespondența arată o relație apropiată și presărată cu aluzii sexuale între Maxwell și Band, care o numea frecvent „pețitoare socială” și „iubită”, în timp ce Maxwell îi lăuda abilitățile sociale și calitățile fizice, filtrând că este „îndrăgostită” de el și că este un bărbat atrăgător.

Band nu a fost acuzat de nicio infracțiune sau faptă ilegală asociată cu Epstein.

E-mailurile dezvăluie coordonarea logistică a legăturilor lui Clinton cu Epstein, inclusiv organizarea de întâlniri pentru Clinton Global Initiative și aranjarea zborurilor în avionul privat al lui Epstein. Jurnalele de zbor arată că Clinton a călătorit cu avionul lui Epstein cel puțin de 24 de ori, adesea cu opriri legate de activitățile filantropice, potrivit purtătorului de cuvânt al fostului președinte.

Angel Ureña, adjunctul șefului de cabinet al lui Clinton, a declarat pentru BBC: „Președintele Clinton nu a știut nimic despre infracțiunile lui Epstein și nu are nimic de ascuns”, subliniind că Clinton nu a trimis niciunul dintre e-mailurile din dosarele Epstein. Ureña a precizat că călătoriile lui Clinton cu Epstein au fost în sprijinul muncii sale filantropice.

Turnee internaționale

Jurnalele de zbor detaliază călătorii extinse ale lui Clinton cu avionul lui Epstein între februarie 2002 și noiembrie 2003, în Europa, Africa, Asia, Rusia și orașe din SUA, precum Miami și New York. Un tur din septembrie 2002 în Africa, alături de mai multe celebrități, a atras atenția presei. Clinton, prin intermediul unui purtător de cuvânt, îl descria pe Epstein ca „un finanțist de mare succes și un filantrop angajat” și i-a recunoscut meritele pentru ajutorul logistic pentru proiectele Fundației sale.

Maxwell, într-o depoziție din 2025 pentru Departamentul de Justiție, a afirmat că a avut un rol central în aranjarea întâlnirii între Clinton și Epstein, inclusiv facilitarea accesului la avionul privat al acestuia.

„Domnul Epstein a oferit un avion suficient de încăpător pentru a mă găzdui pe mine, personalul meu și echipa mea din cadrul Secret Service, în sprijinul vizitei la activitatea filantropică a Fundației”, a declarat președintele într-o declarație sub jurământ în fața Congresului luna trecută și obținută de BBC.

Epstein vizitase Casa Albă la începutul anilor 1990, alături de sute de alți invitați , prilej cu care Maxwell a fost fotografiată alături Clinton, pe atunci președinte.

„Epstein mersese la Casa Albă, dar nu se întâlniseră”, i-a spus ea procurorului general adjunct Todd Blanche. „S-au întâlnit din cauza mea.”

Maxwell a mai declarat că Clinton a călătorit în avionul lui Epstein datorită intermedierii realizate de ea.

„Eu am fost cea care i-a cerut lui Epstein să furnizeze avionul”, a spus fosta asociată.

Doug Band, fost adjunct al șefului de cabinet al lui Clinton și care, ulterior, a contribuit la înființarea Clinton Global Initiative, a jucat un rol cheie în coordonarea proiectelor caritabile ale lui Clinton. 

Jurnalele de zbor și corespondența arată eforturi coordonate pentru a organiza întâlniri și evenimente filantropice în Londra, Africa, Hong Kong, Japonia și alte locații. Maxwell a facilitat, de asemenea, conexiunile lui Band cu figuri globale, inclusiv cu organizatorul marocan de evenimente Richard Attias, pentru a sprijini inițiativele internaționale ale lui Clinton.

„El este implicat la Davos de mulți ani, așa că este probabil una dintre, dacă nu singura, persoană cu care poți vorbi”, scria Maxwell în februarie 2004. „Cred că se pot face mulți bani dintr-o posibilă asociere cu el. Am idei despre care vreau să vorbesc cu tine, dar numai după ce îl voi vedea”.

Attias a confirmat pentru BBC că s-a întâlnit  cu Band, după ce inițial a vorbit cu Clinton la Davos, unde i-a propus o oportunitate de a-și folosi folosi imaginea  pentru a produce schimbări la scară globală.

El a spus că a lucrat cu Band pentru a materializa această viziune în cadrul conferinței globale a lui Clinton.

Pe 16 septembrie 2005, Clinton urca pe scenă la reuniunea inaugurală a Inițiativei Globale Clinton de la New York. 

În cadrul evenimentului, menit să fie răspuns american la conferința de la Davos și o oportunitate de a rezolva „cele mai presante provocări ale lumii”, Clinton a fost moderator pentru un grup de actori influenți: fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și, pe atunci, secretarul de stat Condoleezza Rice.

Regretele lui Bill Clinton

Clinton a negat constant că ar fi avut cunoștință despre activitățile infracționale ale lui Epstein, În memoriile sale din 2024, el a scris că „întotdeauna l-a considerat pe Epstein ciudat” și a exprimat regrete pentru că a călătorit cu avionul lui Epstein.

„A rănit mulți oameni, dar nu știam nimic despre asta și, când a fost arestat pentru prima dată în 2005, deja întrerupsesem legătura cu el.”

Band a afirmat, de asemenea, că l-a sfătuit pe Clinton să rupă legăturile cu Epstein după ce a simțit că ceva nu este în regulă în timpul călătoriei lor în Africa în 2002.

„Chiar dacă mi-a permis să vizitez proiectele fundației mele, călătoria cu avionul lui Epstein nu a meritat anii de întrebări care au urmat”, a scris Clinton. „Aș fi vrut să nu-l fi întâlnit niciodată.”

Audierile congresului SUA urmează să examineze legăturile dezvăluite în documente, pe măsură ce anchetatorii și legislatorii continuă să urmărească influența lui Epstein asupra figurilor politice și filantropice.

