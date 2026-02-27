search
Vineri, 27 Februarie 2026
Raluca Turcan, atac la președintele Consiliului Legislativ. Florin Iordache a dat aviz negativ unui proiect legat de funcționarea CCR

Publicat:

Deputatul PNL Raluca Turcan a depus în Parlament un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale a României (CCR), dar a primit aviz negativ de la Consiliul Legislativ.

Raluca Turcan, deputat PNL FOTO: Facebook/Raluca Turcan
Proiectul depus în Parlament, de deputata PNL  Raluca Turcanu, împreună cu senatorul liberal Daniel Fenechiu, pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale a României (CCR), a primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ.

Acest lucru a deranjat-o pe liberală, care îl acuză pe Florin Iordache că a încălcat la rândul său Constituția.

”Îl mai țineți minte pe ministrul ”altă întrebare”, co-autorul Ordonanței 13? În prezent, domnul Florin Iordache este Președintele Consiliului Legislativ, poziție din care cenzurează, pe motive de oportunitate și de culoare politică a inițiatorului, propunerile legislative ale Parlamentului României”, potrivit Ralucăi Turcanu.

Deputata exemplifică ceea de ce avizul negativ dat de Florin Iordache este ilegal.

”EXEMPLU - recent, domnul Iordache a transmis un aviz negativ asupra proiectului de modificare a Legii privind organizarea şi funcționarea Curții Constituționale pe care eu am depus-o la începutul anului acesta. În loc să se pronunțe strict asupra chestiunilor de tehnică legislativă (așa cum îl obligă Constituția), domnul Iordache a dat un aviz negativ, pe motive de oportunitate. Avizul dat de domnul Iordache pare că a fost scris după dictare, iar profesorii au fost unii destinatari ai normelor. Subliniez faptul că avizul Consiliului Legislativ dat pe modificarea Legii CCR propusă de mine nu reprezintă decât o încununare a avizelor arbitrarii, neunitare, bazate pe argumente de oportunitate, pe care domnul Iordache le-a semnat pentru inițiativele mele sau ale colegilor din PNL. Dacă s-a lăsat cu adevărat de politică și nu mai face partizanat, ar fi bine ca domnul Iordache să întoarcă instituția pe care o conduce la rolul și prestigiul ei constituțional - „organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislații”, a mai arătat Raluca Turcanu.  

Proiectul de lege al deputatei PNL prevede instituirea expresă a obligației judecătorilor CCR de a participa la ședințele Plenului, astfel încât boicotul să nu mai fie posibil. De asemenea, judecătorii care absentează nemotivat vor fi sancționați financiar cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență, fiind admise doar situații de natură medicală, caz fortuit sau de forță majoră.

Inițiativa legislativă mai prevede posibilitatea revocării judecătorilor de către Parlament sau de către președintele României, în funcție de autoritatea care i-a numit, în cazul în care aceștia se află în situații de incompatibilitate, absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv de la ședințele Plenului sau sunt în imposibilitatea de a-și exercita funcția pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

