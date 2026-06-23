Focuri de armă în Sectorul 2. Un bărbat înarmat cu un cuțit a atacat polițiștii

Incident grav în Sectorul 2, unde un tânăr a sărit cu cuțitul la tatăl său, apoi la polițiștii veniți să-l calmeze.

Un incident deosebit de grav a avut loc marți dimineață în Sectorul 2. Un bărbat a sunat la 112, după ce fiul său a sărit la el cu cuțitul.

Polițiștii veniți la fața locului pentru a-l calma pe tânăr au fost la rândul lor atacați, unul dintre agenți fiind trântit la pământ de tânărul recalcitrant,

”Din primele verificări a rezultat faptul că acesta și-ar fi agresat tatăl cu două obiecte tăietoare-înțepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului și capului. În momentul intervenției, polițiștii au procedat la somarea repetată a agresorului pentru a renunța la cele două obiecte tăietoare-înțepătoare pe care le avea asupra sa. Bărbatul, în vârstă de 22 de ani, manifesta un comportament agitat și necooperant, continuând să adreseze amenințări și să reprezinte un pericol pentru persoanele din jur, inclusiv pentru polițiști. În vederea neutralizării pericolului, polițiștii au utilizat inițial spray iritant-lacrimogen, însă măsura nu a determinat încetarea comportamentului violent. Astfel, autorul nu s-a conformat procedurilor impuse de polițiști și s-a îndreptat amenințător cu obiectele tăietoare-înțepătoare către aceștia, amenințându-i cu acte de violență și a încercat să îi lovească”, potrivit Poliției Capitalei.

Văzând că viața le este pusă în pericol direct, polițiștii au reacționat conform protocolului legal. Aceștia au scos armamentul din dotare și au tras focuri de armă pentru a-l soma și a-l opri pe agresor din înaintare.

”Bărbatul a încercat să fugă de la fața locului, fiind urmărit, prins și imobilizat de polițiști. Prin intervenția lor rapidă, fermă și profesionistă, aceștia au reușit să înlăture starea de pericol și să prevină producerea unor consecințe mult mai grave. Persoana vătămată a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind transportată ulterior la o unitate spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare”, mai anunță Poliția.

El se află acum la poliție, la audieri.