search
Marți, 14 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Viceprim-ministrul Tánczos Barna, la Interviurile Adevărul, de la ora 17.30

Fiscul vinde hainele Biancăi Drăgușanu, confiscate într-un dosar de evaziune fiscală. Colanți, bustiere și alte sute de articole vor fi valorificate

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

ANAF va scoate la licitație, începând de miercuri, 773 de articole vestimentare confiscate de la societatea Bella Farfallina SRL, deținută de Bianca Drăgușanu. Hainele au fost ridicate în urma perchezițiilor făcute în 2024 într-un dosar de evaziune fiscală.

Bianca Drăgușanu este parte într-un dosar de evaziune fiscală
Bianca Drăgușanu are probleme cu banii FOTO: Colaj

Lotul este evaluat la 63.795 de lei și cuprinde sute de articole vestimentare, de la colanți și bustiere până la haine din piele și blană.

Lista bunurilor scoase la licitație include 243 de colanți, 305 bustiere, 86 de bluze, o rochie, cinci treninguri, 16 seturi de colanți, 36 de salopete tip colant și 81 de geci și paltoane din piele sau blană.

Reprezentanții ANAF au transmis că fiecare articol va fi fotografiat și descris astfel încât cei interesați să poată vedea starea în care se află înainte de a licita.

Aceștia susțin că starea fiecărui produs va fi menționată în anunțurile de valorificare, inclusiv atunci când hainele prezintă urme de uzură. Secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, a explicat că printre bunurile scoase la vânzare se află și o geacă uzată, despre care spune că prezintă inclusiv urme de fond de ten.

„Inclusiv geaca pe care o poartă în această fotografie va fi scoasă la licitaţie. Am şi semnalat în descriere că este uzată. Se vede fondul de ten pe ea”, a declarat Mironel Panțuroiu.

 Hainele au fost confiscate în urma perchezițiilor din 2024

Articolele vestimentare au fost ridicate în iulie 2024, în urma unor percheziții făcute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei, într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală.

Anchetatorii susțin că administratorii firmei Bella Farfallina SRL ar fi omis să declare venituri de peste 2,4 milioane de lei, obținute în perioada 2017-2023 din comercializarea unor haine de lux. Potrivit acestora, prejudiciul estimat este de aproximativ 332.000 de lei. În timpul controlului, societatea nu ar fi putut prezenta documente de proveniență pentru marfa verificată și a fost sancționată cu o amendă de 10.000 de lei.

Conform anchetatorilor, hainele erau aduse din Turcia și comercializate prin intermediul firmei Bella Farfallina SRL. Produsele erau promovate pe rețelele sociale și expuse într-un magazin din București, însă vânzarea se făcea exclusiv online, atât către clienți din România, cât și din străinătate. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente, echipamente electronice și cele peste 700 de articole vestimentare, în vederea recuperării prejudiciului. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Impactul real al „românilor săraci care au invadat Marea Britanie”, cu care politicienii din UK își sperie electoratul
stirileprotv.ro
image
Polonia a desecretizat ajutorul militar oferit Ucrainei. Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia refuză să îi mai dea bani. România ține în continuare ajutorul la secret
gandul.ro
image
„Autostrada electrică” prin Marea Neagră intră în faza tehnică. România va conecta UE la rețeaua din Caucaz
mediafax.ro
image
Despărțire șoc înainte de Franța – Spania de la Cupa Mondială 2026. Cine e starul care s-a separat de iubita celebră
fanatik.ro
image
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
Neașteptat! Traian Băsescu a numit naționala care va câștiga Cupa Mondială
digisport.ro
image
Speak a dat cărțile pe față! De ce nu l-a plăcut deloc pe Florin Ristei la început
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Șezlong sau prosop? Cât a ajuns să coste un loc pe plajă, pe litoralul românesc
observatornews.ro
image
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
cancan.ro
image
Parlamentul, aviz pozitiv pentru creșterea unor pensii. Trebuie depusă o simplă cerere să iei banii
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Blocurile afectate de incendii sau explozii pot intra în programul de consolidare. Actele necesare şi cum se face înscrierea
playtech.ro
image
Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat! Sumă uriaşă primită la semnătură
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Lamine Yamal, înainte de Franța - Spania: "Să nu vă așteptați la ceva de la mine!"
digisport.ro
image
„Zombie filler”, noua procedură estetică ce stârnește controverse. Grăsimea provenită de la donatori decedați este folosită pentru mărirea sânilor și a feselor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Moment istoric pentru România. Un elev reprezintă România la WorldSkills-Shanghai, disciplina „Sudor”
mediaflux.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”
click.ro
image
A depus contestație la BAC după ce a luat 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie. Ce note a obținut după recorectare
click.ro
image
Care sunt liceele din București unde s-a intrat cu cele mai mici medii în 2025. Cum arată clasamentul și rezultatele la Bacalaureat
click.ro
Prințesa Lilibet la aniversarea vârstei de 5 ani, Foto Instagram (2) jpg
Cum i-a cucerit deja Lilibet pe britanici. Mezina Prințului Harry ”are lipici” la oameni, întocmai ca celebra sa străbunică, al cărei nume îl poartă
okmagazine.ro
Cartofi cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1140146435 jpg
Cartofii care seduc: rumeniți perfect, cu ciuperci aromate
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Greșeala care a dus la tragedia din Munții Bucegi, în care Antonia și-a pierdut viața. Ce spun experții
image
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!