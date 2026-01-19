search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Parlamentul European contestă acordul UE–Mercosur. Moțiune de cenzură împotriva Comisiei și sesizare la CJUE

Publicat:

Parlamentul European intră într-o sesiune tensionată la Strasbourg, unde eurodeputații vor dezbate o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene și vor decide dacă solicită Curții de Justiție a UE un aviz privind legalitatea acordurilor UE–Mercosur în raport cu tratatele europene.

Eurodeputaţii depun o moţiune împotriva CE. FOTO: Profimedia
Eurodeputaţii depun o moţiune împotriva CE. FOTO: Profimedia

Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară la Strasbourg, în perioada 19-22 ianuarie 2026, având pe agendă o serie de subiecte sensibile, printre care se remarcă acordurile comerciale dintre Uniunea Europeană și Mercosur.

În prim-plan se află atât o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, cât și două propuneri care vizează solicitarea unui aviz al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind compatibilitatea acestor acorduri cu tratatele UE.

După semnarea, sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay, a Acordului de parteneriat UE–Mercosur și a Acordului comercial interimar, plenul Parlamentului European urmează să se pronunțe miercuri asupra unor inițiative ale eurodeputaților care cer CJUE să analizeze temeiurile juridice ale documentelor.

Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, aprobarea uneia dintre aceste propuneri ar declanșa o examinare juridică la nivelul Curții, înainte ca procesul de ratificare să poată continua la nivelul Parlamentului și al statelor membre.

Conform tratatelor Uniunii, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot solicita Curții de Justiție un aviz privind compatibilitatea unui acord internațional cu legislația fundamentală a UE.

 În situația în care CJUE emite un aviz negativ, acordul în cauză nu poate intra în vigoare decât după modificarea prevederilor sale.

Moţiune de cenzură împotriva CE

În paralel, luni, 19 ianuarie, este programată în plenul PE o dezbatere asupra unei noi moțiuni de cenzură îndreptate împotriva Comisiei Europene, votul urmând să aibă loc joi, prin apel nominal. Pentru a fi adoptată, moțiunea trebuie să întrunească o majoritate calificată de două treimi din voturile exprimate, reprezentând totodată majoritatea membrilor Parlamentului.

Inițiatorii moțiunii acuză Comisia Europeană că ar fi încheiat unilateral negocierile privind acordul UE–Mercosur, ignorând opoziția constantă exprimată de mai multe parlamente naționale, de Parlamentul European și de reprezentanții fermierilor și crescătorilor de animale din Uniune.

Potrivit acestora, acordul ar pune în pericol viitorul sectorului agricol european, prin deschiderea pieței către produse care nu respectă standardele UE în materie de mediu, drepturi sociale, bunăstare a animalelor și norme sanitare și fitosanitare.

De asemenea, iniţiatorii moţiunii consideră că măsurile de salvgardare propuse de Comisie sunt insuficiente, întrucât nu permit intervenții automate și nu garantează o reciprocitate reală, ceea ce ar crea o concurență neloială și ar afecta grav mijloacele de subzistență ale mii de fermieri europeni.

Pentru ca o astfel de moțiune să ajungă pe agenda plenului, este necesar sprijinul a cel puțin o zecime dintre eurodeputați, respectiv 72 din totalul de 719 membri ai Parlamentului.

Tot în cadrul acestei sesiuni, la 21 ianuarie 2026, este programat votul asupra cererii de aviz adresate CJUE privind compatibilitatea Acordului de parteneriat UE–Mercosur și a Acordului comercial interimar cu tratatele europene.

Inițiativa a fost lansată de aproximativ 150 de eurodeputați care se opun acordului. Acest vot este distinct de cel privind ratificarea propriu-zisă a documentelor, care nu a fost încă stabilit, dar este așteptat să aibă loc în următoarele luni. În pofida opoziției, în Parlamentul European pare să existe o majoritate favorabilă acordului, potrivit agenției AFP, citate de Agerpres.

Alte teme

Pe lângă dosarul Mercosur, agenda sesiunii include și dezbateri privind situațiile din Groenlanda, Iran și Venezuela, precum și prezentarea priorităților noii președinții cipriote a Consiliului UE.

Marți, 20 ianuarie, eurodeputații vor discuta și despre răspunsul Uniunii Europene la revendicările președintelui SUA, Donald Trump, referitoare la Groenlanda.

