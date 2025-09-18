Fenomen rar pe cer: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară

Un fenomen rar va avea loc vineri, 19 septembrie 2025: Luna, Venus și Regulus vor străluci aproape una de alta pe cerul dimineții, cu o ocultare lunară a lui Venus vizibilă din unele regiuni.

Vizibilă jos pe cerul estic, la aproximativ 90 de minute înainte de răsărit, luna în scădere va fi luminată în proporție de aproximativ 6%. Semiluna în sine va fi o priveliște deosebită, datorită fenomenului de „Earthshine”, lumina soarelui reflectată de Pământ înapoi pe partea întunecată a lunii, potrivit Live Science.

Spectacolul va fi vizibil atât cu ochiul liber, cât și prin binocluri simple pentru observații astronomice. Venus și Regulus vor fi foarte aproape, însă poziția lor exactă pe cer va depinde de locul din care privești.

Întâlnirea cosmică, cunoscută sub numele de conjuncție, este programată să aibă loc între Lună, Venus și steaua Regulus, a declarat NASA într-un ghid lunar de observare a cerului.

Apropierea iminentă a obiectelor reprezintă o altă oportunitate pentru observatorii cerului de a vedea o conjuncție la scurt timp după ce Venus și Jupiter au împărțit în mod proeminent o secțiune a cerului nocturn pentru o mare parte din august.

Deoarece trioul conjuncției se numără printre cele mai strălucitoare obiecte din sistemul nostru solar, asistarea la fenomen ar trebui să fie incredibil de ușoară de pe Pământ - atâta timp cât norii nu strică imaginea.

Luna pare adesea să treacă prin apropierea unor stele și planete strălucitoare în timpul călătoriei sale de o lună în jurul Pământului. Mișcarea nocturnă a lunii pe fundalul cerului o face să pară aproape de stele și planete strălucitoare de-a lungul drumului.

Ceea ce face ca evenimentul din 19 septembrie să fie atât de special este faptul că implică cele mai strălucitoare obiecte de pe cer la momentul respectiv și că toate par foarte apropiate unul de celălalt.

Spațiul dintre semiluna subțire și Venus va fi îngust, aproximativ jumătate de grad sau aproximativ un diametru aparent al lunii. Regulus va fi aproape de Venus. Veți putea ascunde toate cele trei obiecte cu degetul mare ținut la distanță de braț, scrie fayobserver.

În anumite părți ale Canadei, Luna va fi văzută trecând direct prin fața lui Venus în acea dimineață, dar cu latitudinile noastre mai sudice, noi, precum și întregul continent american, vom fi la limită.

Pe coasta de vest a Americii de Nord, va fi mai mult o apropiere într-un grup, formând un triunghi vag desenat de lună, Venus și Regulus.

În ceea ce privește luminozitatea, va exista o ierarhie clară. Luna va străluci mult peste toate, urmată de Venus, extrem de puternic, apoi de Regulus, care va părea palid prin comparație.

Venus (magnitudine -3,8) va fi de aproximativ 110 ori mai strălucitoare decât Regulus (magnitudine 1,3). (În astronomie, o magnitudine mică sau negativă corespunde unui obiect mai luminos.)