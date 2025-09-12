Luna traversează roiul stelar Pleiade. Fenomen spectaculos vizibil vineri noaptea

Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Șonka, astronom la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu”, citat de Agerpres.

„În doar şase ore, Luna va trece peste stelele cele mai strălucitoare din roi, iar noi vom putea vedea cu ochiul, prin binoclu sau telescop, foarte multe dispariţii şi apariţii de stele. Fenomenul nu se mai repetă în 2025. (...) Eu propun să staţi comod şi să priviţi timp de câteva ore această trecere, începând cu ora 22:30, când Luna se află înspre răsărit. Nu trebuie ştiut care sunt Pleiadele. Caută Luna, pentru că se va afla chiar în dreptul lor”, a scris Adrian Şonka pe pagina sa de Facebook.

Într-o declaraţie pentru Radio România Actualităţi, astronomul a explicat că fenomenul poartă denumirea de „ocultaţii”: „Luna se mişcă pe cer şi acoperă stelele din roiul respectiv, iar stelele dispar şi după aceea apar; şi dispar şi apar. Ocultaţii se numesc. Şi se vede frumos, dacă e senin”, a precizat Șonka.

Specialistul a atras atenția și asupra unui alt fenomen astronomic rar, programat pentru luna noiembrie: dispariția vizibilă a inelelor lui Saturn. „Saturn se va vedea fără inele. Inelele se vor vedea de pe muchie - ele sunt foarte subţiri şi nu se mai disting prin telescop. Deci, veniţi la observator”, a adăugat astronomul.