Video Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită în brațe. Rușii împușcă civili pe străzile din Pokrovsk

Un bărbat a fugit cu o femeie rănită în brațe către militarii ucraineni, după ce trupele ruse au deschis focul asupra civililor pe străzile din Pokrovsk. Scene dramatice au fost surprinse de un militar ucrainean cu ajutorul unei drone Mavic.

Imaginile au fost făcute publice de prezentatorul TV ucrainean Denis Hristov pe canalul său de Telegram „Dutchman” în data de 19 octombrie.

Potrivit acestuia, armata rusă a pătruns recent în centrul orașului Pokrovsk și a lăsat în urmă „un adevărat cimitir al localnicilor”.

Cadavrele civililor împușcați se află chiar în centrul orașului, iar zona gării a devenit locul de execuție a cel puțin trei persoane, a declarat Hristov.

sursa video: X

În înregistrare se pot vedea mai mulți civili împușcați pe stradă, printre care un bărbat în vârstă, o femeie care mergea pe bicicletă și o altă femeie rănită la picioare. Aceasta din urmă a fost salvată de un localnic care a fugit cu ea în brațe către pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit focus.

Soldatul care a filmat din dronă a surprins momentul în care bărbatul fugea de sub tirul rușilor, împreună cu femeia rănită, „un gest de curaj pe care nu îl poți uita”, a mai spus voluntarul ucrainean.

Sursa video: X

Femeia rănită se află în continuare în Pokrovsk, deoarece evacuarea ei este imposibilă din cauza numărului mare de drone rusești care atacă vehiculele.

„Mă tot gândesc de ce fac rușii asta. Răspunsul e simplu-pentru că pot și pentru că nu vor fi pedepsiți. Propaganda va nega totul, dar dovezile sunt clare”, a afirmat Hristov.

Prezentatorul le-a transmis rușilor să nu uite imaginile atunci când propaganda Kremlinului va susține din nou că locuitorii din Pokrovsk „îi așteptau” pe soldații ruși.

Biroul Procurorului General al Ucrainei și Avocatul Poporului, Dmitro Lubineț, nu au comentat, deocamdată, incidentul.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat pe 9 octombrie că armata ucraineană desfășoară o operațiune de contraofensivă în direcția Pokrovsk, reușind să blocheze planurile Kremlinului de a cuceri Donbasul până în toamna anului 2025.