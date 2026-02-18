Fără scăpare pentru restanțieri: plata dărilor la stat devine obligatorie pentru a vinde mașina sau a recupera permisul

Proiectul de ordonanță privind reforma administrativă condiționează vânzarea/cumpărarea unei mașini sau recuperarea permisului auto de plata tuturor dărilor către stat.

Proiectul de act normativ modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aduc clarificări, astfel:

a) prin intermediul platformei gestionate de Direcția Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări vor fi oferite serviciile publice electronice, incluzând situația fiscală atât a vânzătorilor, cât cumpărătorilor, în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul. Această situație este valabilă și în situația în care un contribuabil radiază din circulație un mijloc de transport.

b) perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenții poate fi redusă atunci când contravenientul prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul, inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce. În cazul în care titularul permisului de conducere nu are domiciliul în România, acesta prezintă dovada achitării doar a amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.

„Aceste modificări au fost introduse pentru a încuraja și facilita regularizarea situației contravenienților, oferindu-le o motivație suplimentară de a-și achita toate datoriile către bugetul local. Astfel, modificarea urmărește să promoveze responsabilitatea civică și fiscală, contribuind în același timp la stabilitatea financiară a bugetului local, precum și dezvoltarea platformei gestionate de Direcția Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări”, se menționează în nota de fundamentare a actului normativ.

Potrivit acesteia, sunt aduse clarificări și completări referitoare la reglementările privind verificarea cunoștințelor despre regulile de circulație, suspendarea dreptului de a conduce și procedurile legate de acestea.

De asemenea, sunt aduse modificări la condițiile de reluare a dreptului de a conduce după suspendare, astfel, conducătorii auto pot relua dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, cu excepția cazurilor în care dreptul a fost suspendat de o autoritate locală din motive legate de neplata amenzilor contravenționale. În cazul în care titularul permisului de conducere nu are domiciliul în România, acesta prezintă dovada achitării doar a amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce. Aceasta înseamnă că neachitarea amenzilor poate duce la suspendarea temporară a dreptului de a conduce, ca măsură de presiune pentru recuperarea creanțelor.

Modificările aduse clarifică procedura și condițiile pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor despre reguli, precum și pentru suspendarea și reluarea dreptului de a conduce în funcție de plata amenzilor.

Acestea sunt menite să asigure o mai bună aplicare a legii și să încurajeze plata amenzilor contravenționale, legat de condițiile de conducere pe drumurile publice.

Coaliția a decis în ședința de luni să adopte reforma administrației

Coaliția a decis în ședința de luni să adopte reforma administrației și pachetul de relansare prin ordonanță de urgență după ce se încheie procesul de avizare, potrivit unui comunicat al guvernului. Reforma va duce la scăderea cheltuielilor cu salariile bugetarilor cu 10%.

În domeniile educație, sănătate, cultură și apărare, reducerile nu vor viza salariile specialiștilor, ci fiecare minister va putea să găsească modalitatea proprie de atingere a țintei de reducere, nu exclusiv din fondul de salarii, potrivit explicaților guvernului.

De asemenea, ministerele și instituțiile care au început deja să își scadă cheltuielile nu vor trebui să mai aplice o reducere cu 10% față de bugetul din 2025, ci doar cu diferența până la 10%.

În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale.

În Coaliție s-a discutat la un moment dat și despre eliminarea normei de hrană pentru bugetari, estimându-se că măsura ar aduce o economie de aproximativ 2,5 miliarde de lei. Propunerea nu a fost însă agreată de toți actorii guvernamentali și nu se regăsește în proiectul de ordonanță privind reforma administrativă pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării.

Executivul nu a anunțat o dată exactă pentru adoptarea ordonanței de urgență, dar data probabilă este joi, 19 februarie