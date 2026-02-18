Reforma administrativă: Amenzile pot fi „ajustate” de autoritatea care le-a emis. Limite mai mari pentru județe și București

Proiectul de ordonanță de urgență privind reforma din administrație prevede posibilitatea ajustării amenzilor contravenționale de către entitatea care le-a emis și majorarea acestora în cazul în care sunt emise la nivel județean sau în București.

Proiectul prevede modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:

a) ajustarea cuantumului amenzilor în funcție de nivelul de autoritate emitentă a hotărârii și de gravitatea posibilă a contravenției, sporind limitele pentru autoritățile județene și ale Municipiului București precum și pentru cele locale. Aceasta poate avea ca scop o mai bună diferențiere a sancțiunilor și o adaptare la realitatea economică sau socială.

Potrivit proiectului, limitele maxime pentru amenzile stabilite de consiliile județene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt de 10.000 de lei și de 5.000 de lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

b) clarificarea situației în care contravenientul nu este prezent la momentul încheierii procesului-verbal sau refuză primirea acestuia, iar aceste împrejurări nu au fost înregistrate cu mijloace audio-video, atunci comunicarea se va realiza direct de către agentul constatator în termen de maximum două luni de la încheiere.

Scopul acestei modificări este de a asigura o modalitate clară și eficientă de comunicare în situațiile în care contravenientul refuză sau nu este disponibil pentru primirea procesului-verbal, chiar și atunci când nu există înregistrări audio-video care să ateste aceste împrejurări.

Astfel, se clarifică procedura de comunicare și se evită blocajele în procesul de transmitere a actului, contribuind la respectarea termenelor legale și la eficiența procesului contravențional.

c) se completează excepția privind posibilitatea ca, în domeniul oganizării și desfășurării adunărilor publice, în domeniul conviețuirii sociale, a ordinii și liniștii publice, în domeniul pazei obiectivelor și bunurilor, în domeniul regimului armelor și munițiilor, precum și în domeniul materiilor explozive, contravenientul să poată plăti jumătate din amenda aplicată în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, scopul fiind facilitarea achitării amenzilor și încurajarea soluționării rapide a sancțiunilor în acest domeniu. Aceeași posibilitate este instituită și în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții și urbanismului, cu excepția cazurilor în care sunt executate lucrări fără autorizație de construire sau desființare ori cu nerespectarea prevederilor acestora.

Coaliția a decis în ședința de luni să adopte reforma administrației

Coaliția a decis în ședința de luni să adopte reforma administrației și pachetul de relansare prin ordonanță de urgență după ce se încheie procesul de avizare, potrivit unui comunicat al guvernului. Reforma va duce la scăderea cheltuielilor cu salariile bugetarilor cu 10%.

În domeniile educație, sănătate, cultură și apărare, reducerile nu vor viza salariile specialiștilor, ci fiecare minister va putea să găsească modalitatea proprie de atingere a țintei de reducere, nu exclusiv din fondul de salarii, potrivit explicaților guvernului.

De asemenea, ministerele și instituțiile care au început deja să își scadă cheltuielile nu vor trebui să mai aplice o reducere cu 10% față de bugetul din 2025, ci doar cu diferența până la 10%.

În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale.

În Coaliție s-a discutat la un moment dat și despre eliminarea normei de hrană pentru bugetari, estimându-se că măsura ar aduce o economie de aproximativ 2,5 miliarde de lei. Propunerea nu a fost însă agreată de toți actorii guvernamentali și nu se regăsește în proiectul de ordonanță privind reforma administrativă pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării.

Executivul nu a anunțat o dată exactă pentru adoptarea ordonanței de urgență, dar data probabilă este joi, 19 februarie