Miercuri, 18 Februarie 2026
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul

Video Primarii din București au ieșit pe străzi de la primele ore. Negoiță, cu lopata în mână: „Trecem și de acest episod”

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan și primarii din Capitală s-au mobilizat în teren în plin cod portocaliu, pentru a monitoriza situația și a coordona intervențiile în condițiile ninsorilor și viscolului. Oficialii au făcut apel oamenilor să rămână în case.

Primarul sectorului 3 a ieșit să dea zăpada din fața Primăriei FOTO Facebook / Robert Negoita
Primarul sectorului 3 a ieșit să dea zăpada din fața Primăriei FOTO Facebook / Robert Negoita

Premierul Ilie Bolojan s-a prezentat în această dimineață la Centrul Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost informat cu privire la situația operativă la nivel național, a informat Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit autorităților, în ciuda condițiilor meteo severe, nu au fost înregistrate persoane rănite și nici autoturisme blocate la care nu s-a putut interveni.

De asemenea, nu au existat cazuri medicale la care echipajele de intervenție să nu fi putut ajunge, inclusiv în situațiile în care ambulanțe au întâmpinat dificultăți punctuale din cauza drumurilor înzăpezite.

Și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ieșit din casă. La miezul nopții, în timp ce era cod portocaliu de ninsoare și vânt, primarul Ciprian Ciucu a apărut pe pagina sa de Facebook, arătându-le tuturor că a ieșit în stradă.

„Îi dă bine. STB-ul circulă. Mă duc la Comandament să mă asigur că serviciile de deszăpezire sunt mobilizate în această noapte", a scris el.

Nici primarul sectorului 1, George Tuță, nu s-a lăsat mai prejos. Edilul a ieșit în teren pentru a vedea care este situația și a făcut apel oamenilor să evite deplasările și să circule cu atenție.

„Ora 05:30. Am primit avertizare de cod roșu. Situația în teren este foarte dificilă, ninge fără întrerupere de aproape 9 ore, iar stratul de zăpadă este în creștere. Echipaje ale Poliției Locale Sector 1 sunt în teren și monitorizează permanent activitatea operatorului de deszăpezire, în total 27 de echipaje, alături de personal din cadrul Direcției de Mediu. Facem apel către cetățeni să evite deplasările care nu sunt urgente și să circule cu maximă prudență”, a transmis edilul sectorului 1 pe pagina sa de Facebook.

Prezent în teren a fost și primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Edilul a ieșit împreună cu echipele de salubrizare să curețe incinta primăriei pe care o conduce.

„Mobilizare generală. Hai, zi cu spor să avem, trecem și de acest episod”, a transmis Negoiță.

Amintim că 21 de județe și Capitala au fost lovite de ninsori severe. Până mâine dimineață la ora 10:00, cea mai mare parte a țării rămâne sub avertizare meteo. Bucureștiul și județul Ilfov sunt sub Cod portocaliu până la ora 16:00, stratul de zăpadă depășind deja 50 cm în unele zone.

Viscolul a făcut ravagii în peste 100 de localități, iar traficul rutier și cel feroviar sunt aproape paralizate în jumătatea de sud a țării.

