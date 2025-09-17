Fabrică amendată pentru 295 de angajați care depășeau programul declarat. Ministrul Florin Manole: „Lucrau zilnic fără drepturile cuvenite”

O fabrică de mobilă din Bihor a fost amendată după ce autorităţile de la Inspecţia Muncii au descoperit că 295 de angajați lucrau mai mult decât prevedea programul declarat în contractele part-time.

Cazul reprezintă aproape 80% din totalul muncii nedeclarate depistate la nivel național, într-o singură săptămână.

„Fiecare produs de mobilier înseamnă munca unor oameni care trudesc zi de zi. Ei merită siguranță, nu hârtii care ascund realitatea. În urma a peste 2.000 de controale, inspectorii de muncă au depistat 370 de persoane care munceau nedeclarat. Doar la o fabrică de mobilă din Bihor au fost găsiți 295 de angajați care, deși aveau contracte part-time, lucrau zilnic, fără protecție și fără drepturile cuvenite. Vom continua să combatem munca la negru. Protejăm angajații. Respect pentru fiecare om și pentru fiecare oră de muncă”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare pe Facebook.

Conform Inspecției Muncii, în perioada 8 - 12 septembrie, Inspecția Muncii a făcut 2.055 de acțiuni de control, din care 1.160 au fost în domeniul relațiilor de muncă și 895 în domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul cărora a aplicat 1.279 de sancțiuni contravenționale, din care, 432 amenzi în cuantum de 3.484.900 lei.

În cadrul controalelor în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 370 de persoane prestând muncă nedeclarată, au fost aplicate 514 de sancțiuni contravenționale, din care 250 amenzi în valoare de 2.557.900 lei și 264 avertismente, iar pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse 1.602 de măsuri

Din cele 370 persoane identificate prestând muncă nedeclarată, 295 prestau activitate la o fabrică de mobilă din județul Bihor în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în contract.

În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au aplicat 765 de sancțiuni contravenționale, din care 182 au fost amenzi în cuantum de 927.000 lei și 583 avertismente, iar pentru remedierea neconformităților constatate au fost dispuse 927 de măsuri.

În cadrul acțiunilor de control, inspectorii de muncă au oprit 3 echipamente de muncă neconforme (schelă neconformă, lipsa apărătoare la fierăstrăul circular și centrală termică fără autorizare ISCIR) care puneau în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, au sistat un loc de muncă (pentru neluarea măsurilor legale împotriva căderilor de la înălțime) și precum activitatea la un punct de lucru (activitatea era desfășurată într-o încăpere cu potențial exploziv).

Inspecția Muncii anunță intensificarea controalelor la nivel național.