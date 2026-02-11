search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Exercițiile militare de la Capu Midia ar putea explica apariția unor fragmente de dronă pe plaja din Mamaia, spune MApN

Publicat:

Ministerul Apărării Naționale a transmis miercuri seară că fragmentele de dronă găsite luni pe o plajă din Mamaia ar putea proveni din exercițiile militare desfășurate săptămâna trecută în poligonul Capu Midia. În cadrul acestor activități, forțele participante au executat trageri asupra unor ținte aeriene de unică folosință, toate fiind doborâte deasupra mării.

MApN a invocat exercițiile Dynamic Front. FOTO MApN
MApN a invocat exercițiile Dynamic Front. FOTO MApN

„În seara de luni, 9 februarie, Ministerul Apărării Naţionale a fost anunţat despre faptul că pe plaja din zona Hotelului Victoria, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa, a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112, existenţa unor fragmente de dronă. Echipe specializate ale instituţiilor din domeniul securităţii şi apărării naţionale au intervenit conform procedurii şi au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiştii MApN nu au fost solicitaţi să intervină, procedura fiind una obişnuită, aplicată şi în alte situaţii similare”, a amintit, miercuri seară, MApN, potrivit News.ro.

Cercetările se fac sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

MApN precizează că, în săptămâna 2-6 februarie, în cadrul exerciţiului multinaţional Dynamic Front, în poligonul Capu Midia au avut loc trageri de luptă asupra unor ţinte aeriene de unică folosinţă de la suprafaţa apei cu sisteme MLRS din dotarea forţelor armate germane, franceze, italiene şi din SUA. Toate ţintele - de tip dronă, fără încărcătură - au fost doborâte deasupra suprafeţei maritime din sectorul poligonului.

Ministerul adaugă că structurile franceze au executat lansări de rachete sol-aer Mistral asupra unor ţinte aeriene de unică folosinţă tip SQ-20, iar militarii americani prezenţi la exerciţiu au lansat rachete sol-aer Stinger şi Avenger asupra mai multor ţinte aeriene de unică folosinţă tip Outlaw MQM170-G2.

„Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de ţintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, a precizat MApN.

