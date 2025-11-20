Comisariatul Județean Vaslui al Gărzii de Mediu atrage atenția asupra numărului mare de reclamații minore primite zilnic, care pot diminua timpul alocat problemelor majore de mediu, precum poluarea, accidentele ecologice sau controalele tematice. Conducerea instituției subliniază că sesizările care țin de conflictele între vecini nu intră în competența Gărzii de Mediu.

Recent, un locuitor din municipiul Huși a sesizat comisariatul cu privire la zgomotul produs de cocoșul vecinului, argumentând că acesta cântă la ore nepotrivite pentru odihna publică. Reprezentanții Gărzii de Mediu au explicat că astfel de situații se încadrează în domeniul ordinii și liniștii publice și trebuie adresate Poliției Locale.

„Garda de Mediu nu poate interveni pentru a reduce zgomotul produs de animalele de companie sau de fermă în mediul urban sau rural. Intervenim doar atunci când creșterea animalelor generează efecte directe asupra mediului, precum mirosuri puternice, gestionarea necorespunzătoare a dejecțiilor sau lipsa documentelor necesare pentru exploatații agricole”, au precizat comisarii.

Instituția recomandă cetățenilor care sunt afectați de zgomot să transmită Poliției Locale probe care să documenteze sesizarea, incluzând ora, data și, dacă este posibil, materiale video.