Este rezultatul alegerilor din Republica Moldova o înfrângere pentru Puțin? Răspunsul istoricului Armând Goşu

Armand Goșu, istoric specializat pe spațiul ex-sovietic, susține ca e greu de spus daca rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezintă o înfrângere pentru regimul de la Kremlin.

"E greu de spus. Pe termen lung, nu ştim cum vor evolua lucrurile. În momentul ăsta, da, aşa pare! Pare o înfrângere a Rusiei. Dar acum trebuie, totuşi, subliniat faptul că, măcar în ultimii 25 de ani – memoria noastră activă – Kremlinul a pariat întotdeauna pe cai pierzători. Schemele gândite, tacticile lor s-au dovedit a fi greşite, aşa că n-ar trebui să ne mire faptul că partidele politice pro-ruse – dar şi aici e o problemă, care-s partide politice pro-ruse la Chişinău – au pierdut aceste alegeri! Pentru că, în afară de Blocul Patriotic, care a afişat clar o orientare spre Moscova, în rest nu e foarte clar din programele şi din discursul liderilor celorlalte partide că ar fi orientate spre Rusia. Mai degrabă sunt pe o cale de mijloc între Rusia şi Uniunea Europeană în speranţa că sunt beneficii cât mai mari pentru Moldova. Cam asta a fost filosofia elitei politice de la Chişinău în ultimii 35 de ani fie că a fost unionistă, fie că a fost pro-europeană, fie că a fost pro-rusă. Lucrurile sunt mai complicate, trebuie nuanţate. În fine, au trecut alegerile, trebuie să ieşim din zona asta de propagandă electorală care ne împiedică să înţelegem ce se întâmplă la est de Prut", a spus Armând Goşu, într‐un interviu acordat News.ro.

Istoricul susține cǎ, deși în prezent poate părea cǎ Moldova a reușit sǎ respingă un atac hibrid al Rusiei, nu e exclus ca in aceasta campanie rușii sa fi sădit " teme care creează crize în societatea moldovenească".

"Trebuie să aveţi puţină răbdare. Peste 2-3 ani poate vedem nişte roade ale acestei campanii care să ne pună pe gânduri şi perspectiva asta, că e o mare victorie a Europei şi o înfrângere a Rusiei, s-ar putea să se schimbe. De ce a fost respins atacul? Elita politică de acolo pare decisă să se orienteze spre Europa. Dar repet, aia e o elită politică care a speculat tot timpul contradicţiile şi poziţia geografică a Moldovei între cele două blocuri. Dar acum sigur că Chişinăul simte că viitorul e al Occidentului, că de la Occident obţine mult mai multe resurse. Pentru că, altfel, dacă vă uitaţi pe tipuri de campanie electorală, pe felul în care nu se atacă unii pe alţii, pe produsele astea de campanie – afişe, texte – vedem că nu e mare diferenţă între ele, între ce numim forţe pro-europene şi forte pro-ruse", a afirmat istoricul.