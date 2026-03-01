Educația, fără ministru la început de primăvară. Rectorul UBB: „Nu putem controla vremurile, dar putem controla cum reacționăm”

România traversează o perioadă de incertitudine în domeniul educației, după ce funcția de ministru al Educației a rămas vacantă, în urma expirării mandatului interimar exercitat de premierul Ilie Bolojan.

În acest context, rectorul Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Daniel David, a transmis un mesaj optimist comunității academice, cu ocazia începutului de primăvară.

„Primăvara începe nu doar în natură, ciq și în modul în care vrem să vedem lumea. Nu putem influența vremurile în care trăim, dar putem controla modul în care reacționăm la ele, prin gândurile, valorile și deciziile noastre”, a subliniat rectorul în mesajul său.

Îndemnul la reflecție și responsabilitate vine într-un an marcat de dificultăți pentru sistemul educațional. În lipsa unui ministru al Educației, o serie de decizii importante pentru elevi și studenți întârzie să fie adoptate. Premierul anunțase la 4 februarie că va comunica numele noului ministru „săptămâna viitoare”, însă la mijlocul lunii februarie nu fusese propus niciun candidat oficial, potrivit transtelex. Ilie Bolojan a recunoscut că actualul context face dificilă identificarea unei persoane potrivite pentru această funcție.

În paralel, sistemul universitar se pregătește pentru o schimbare majoră. Din toamna anului 2026, taxele de școlarizare la Universitatea Babeș-Bolyai vor crește, urmând să fie armonizate cu nivelul finanțării de stat stabilit prin lege – 6.500 de lei pe an pentru programele de licență și master.

Rectorul Daniel David consideră însă că această ajustare poate reprezenta o oportunitate de dezvoltare, în ciuda dificultăților pe care le-ar putea presupune pentru studenți.

„În acest an, care continuă să fie dificil pentru noi toți și pentru întreaga țară, să ne bucurăm de frumusețea primăverii, să privim provocările ca oportunități de dezvoltare și să ne întărim și să ne modelăm caracterul!”, a mai transmis rectorul, citat de Transtelex.

În aceeași scrisoare, Daniel David a făcut o paralelă între revenirea primăverii și procesul de dezvoltare personală, subliniind că, la fel cum natura învinge frigul, caracterul uman se formează prin încercări și prin asumarea deciziilor zilnice.