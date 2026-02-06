search
Vineri, 6 Februarie 2026
Dragoș Sprânceană, dezvăluiri explozive despre discuțiile cu George Simion: „Trey Trainor mi-a spus că l-ar fi arestat pe loc”

Publicat:

Afaceristul Dragoș Sprânceană, român stabilit în SUA și prezentat ca fiind apropiat de președintele american Donald Trump, a făcut declarații explozive, în direct la Antena 3 CNN, despre o întâlnire pe care ar fi avut-o cu liderul AUR, George Simion.

Afaceristul Dragoș Sprânceană. FOTO: Captură Video / Youtube
Afaceristul Dragoș Sprânceană. FOTO: Captură Video / Youtube

Potrivit lui Sprânceană, președintele AUR le-ar fi explicat explicit mecanismul prin care România ar fi fost scoasă din programul Visa Waiver, iar comportamentul acestuia ar fi fost unul „total neprofesionist”.

Dragoș Sprânceană a susținut că întâlnirea a avut loc în contextul unei misiuni de observare a corectitudinii alegerilor din România. „Toată lumea şi toţi invitaţii au avut prilejul să aibă un interviu cu noi în prealabil. Job-ul nostru era să observăm corectitudinea alegerilor din România. Prin urmare, am avut o întâlnire cu Guvernul României înainte, apoi am targetat primii 3 candidaţi. Singurul care a fost cel mai neprofesional, domnul Simion. Toţi ceilalţi au fost foarte profesionali”, a declarat acesta.

Afaceristul a descris în detaliu cadrul întâlnirii cu liderul AUR.

Domnul Simion ne-a invitat la un restaurant, undeva în spate, la subsol. Era îmbrăcat într-un tricou polo, o grămadă de băutură pe masă şi pahare. Aţi mai văzut vreo întâlnire de genul ăsta, oficială? Nu era beat, era băut, e o diferenţă. Am rămas stupefiaţi”, a spus Sprânceană.

Potrivit acestuia, George Simion ar fi făcut afirmații directe despre implicarea sa în scoaterea României din programul Visa Waiver.

„Ştiţi cum e românul care se dă mare că a început să bată pe la nişte uşi prin America? Exact aşa a făcut. Ne-a spus clar, negru pe alb: Coaliţia merită asta, merită aia… Că a vorbit cu persoana X, cu persoana Y, că a reuşit să convingă Departamentul de Stat american şi alte persoane, arătând exact ce a făcut România şi cum s-a calificat România pentru programul de Visa Waiver, să ia o acţiune. Adică acţiunea a fost indirectă, să fie România scoasă din Visa Waiver”, a afirmat Dragoș Sprânceană.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, România nu ar fi făcut nimic ilegal în procesul de aderare la program. „România s-a jucat cu nişte cifre, cum se joacă şi alte ţări. Nimic ilegal. România a sponsorizat un program prin care toată România mergea la viză. Există un procentaj de respingeri”, a mai spus el.

Sprânceană a respins ideea că declarațiile sale ar reprezenta doar o opinie personală, așa cum ar fi transmis reprezentanții AUR.

„O opinie personală? Deci Trey Trainor şi Aaron Gentry erau de faţă. Nicio problemă. Unul dintre cei 2 care au mai fost cu mine e dispus şi el să confirme ce a spus Simion de faţă cu noi”, a declarat afaceristul.

El a continuat atacul la adresa liderului AUR, făcând referire la presupuse acțiuni ale acestuia în SUA. „Comportamentul domnului Simion este foarte cunoscut. Vine prin America, bate pe la uşi şi încearcă să arunce cu milioane. Nu prea i-a ieşit nicio chestie până acum, a început să ceară banii înapoi americanilor. Îl sfătuiesc să se calmeze, n-o să primească niciodată 4,5 milioane de dolari. Tocmai ce i-a pierdut încercând să o altă întâlnire cu Donald Trump şi JD Vance. Sumele care se vehiculează aici… 4,5 milioane de dolari reprezintă un pix. Preşedintele SUA a ajuns la un nivel de negociere de trilioane şi de sute de miliarde. În primul rând, e legal? Sau e legal ca politicienii să dea bani pentru trafic de influenţă peste hotare?”, a spus Sprânceană.

În final, Dragoș Sprânceană a relatat și reacția lui Trey Trainor, prezent la discuții. „Având în vedere tot ce-a spus domnul Simion verbal şi având în vedere legile americane, la ieşirea, noi a trebuit să dăm un telefon la un anumit Departament din SUA şi după care ne-am consultat cum să facem raportul. La care Trey Trainor a spus: «Dacă eram în SUA şi dacă George Simion era american, îl arestam pe loc»”, a afirmat Sprânceană.

