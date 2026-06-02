Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Două turnuri zgârie-nori cu un avion Boeing suspendat între ele. Proiectul spectaculos care prinde contur în SUA

Unul dintre cele mai neobișnuite proiecte arhitecturale din lume prinde contur în orașul Seattle, unde dezvoltatorii construiesc două turnuri rezidențiale de 48 de etaje între care va fi suspendat un avion Boeing 747 dezafectat.

Un Boeing 747 va fi suspendat între doi zgârie-nori. FOTO: Hepta
Proiectul, cunoscut sub numele de Aero1200, este amplasat în cartierul Denny Triangle, în apropierea centrului orașului, și urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026. Elementul central al complexului este un fost avion Boeing 747-400, care va fi transformat într-un spațiu destinat locatarilor și vizitatorilor,  potrivit The Points Guy.  

Aeronava suspendată este un Boeing 747-400 care a aparținut companiei United Airlines. Cu o lungime de aproximativ 76 de metri și o înălțime de aproape 20 de metri, avionul este integrat în structura celor două turnuri și reprezintă punctul de atracție al întregului ansamblu.

Pe lângă avionul suspendat, complexul va include două piscine pe acoperiș, o sală de evenimente cu o capacitate de 2.300 de locuri operată de Live Nation și un magazin Trader Joe's.

Ideea integrării unui Boeing 747 în proiect nu este întâmplătoare. Seattle este considerat orașul de origine al Boeing, iar modelul 747, supranumit „Regina Cerurilor”, a fost produs în fabrica companiei din Everett între 1968 și începutul anului 2023.

„Suntem Jet City, așa că de ce să nu adăugăm aeronava care a revoluționat transportul aerian modern?”, a declarat Matthew Burchette.

Avionul a fost transportat în 39 de bucăți

Mutarea aeronavei până în Seattle a reprezentat o provocare logistică majoră. Inițial, dezvoltatorii au vrut să integreze un avion complet, însă pentru a putea fi transportat dintr-un cimitir de aeronave din Victorville, Boeingul a fost tăiat în 39 de secțiuni.

Primele 16 componente au fost clasificate drept transporturi supradimensionate și au avut nevoie de escorte speciale pe traseul dintre California și statul Washington. Odată ajunse în apropierea Seattle-ului, piesele au fost transportate pe timpul nopții până la șantier, ceea ce a presupus închiderea temporară a unor străzi și obținerea unor autorizații speciale.

Lucrările de reasamblare au început în noiembrie 2025. Constructorii au eliminat podeaua originală a aeronavei și au realizat o nouă structură metalică de susținere între cele două turnuri. Pentru refacerea avionului sunt necesare peste 60.000 de elemente noi de fixare, inclusiv nituri și șuruburi.

Ce va fi amenajat în interior

Deocamdată, dezvoltatorii nu au anunțat care va fi destinația exactă a spațiului din interiorul avionului. Printre variantele analizate se numără o cafenea, spații pentru evenimente private sau zone de recreere pentru rezidenți.

Recent, constructorii au montat cabina de pilotaj, stabilizatorul vertical și coada aeronavei, iar instalarea părții frontale a avionului marchează practic finalizarea structurii exterioare.

Proiectul este considerat deja unul dintre cele mai spectaculoase din America de Nord, combinând patrimoniul aeronautic al orașului Seattle cu dezvoltarea urbană modernă. Odată finalizat, Aero1200 va oferi o imagine rar întâlnită: un Boeing 747 suspendat permanent între doi zgârie-nori, la zeci de metri deasupra solului.

