Două surori românce, abandonate la naștere, s-au revăzut după zeci de ani în Spania

Două surori românce, care fuseseră abandodate de mama lor, s-au regăsit în Spania, după un anunț al unchiului lor la TV.

Cele două femei au fost despărțite de mama lor. Pe Alina, una dintre cele două surori, mama biologică a părăsit-o imediat după naștere și a fost crescută de o familie din Buzău. Celaltă soră, Mihaela a fost abandonată la vârsta de șapte ani.

Femeile nu știau nimic una despre cealaltă până la anunțul unchiului lor, Nicu. Acesta a apărut în emisiunea Acces Direct și a oferit detalii despre o moștenire. Pentru a fi dusă la capăt succesiunea este nevoie de toți moștenitorii, însă rudele nu știau nimic despre Alina, care fusese abandonată de la naștere.

Femeia și-a recunoscut povestea în detaliile date de unchiul său și a aflat, la 43 de ani, că are o soră și doi frați, Benjamin și George.

De asemenea, surorile au aflat că amândouă locuiesc în Spania, la 500 de kilometri una de cealaltă.

Surorile s-au întâlnit pentru prima dată în Almeria. Mihaela a decis să se mute, alături de soț, în orașul în care locuiește Alina, pentru a fi mai aproape una de cealaltă.

„Mihaela a venit pe 15 august și a fost emoționant. Am o soră pe care nu am cunoscut-o până acum, nu știu nimic despre ea. Eu soră am considerat-o pe verișoara mea. Noi am băut o cafea și ne-am făcut planuri.”, povestește Alina.

Însă cu ceillați frați legăturile nu au fost ușor de reluat, unul dintre frați fiind interesat de ea doar pentru a-i cere bani.

Legat de mama sa biologică, Alina spune „Mă lasă rece, dar îi mulțumesc că mi-a dat viață, datorită ei sunt în această lume și cam atât. Eu am o viață frumoasă, mulțumesc părinților mei adoptivi și o să-mi trăiesc viața alături de sora mea.”, potrivit Jurnal de Emigrant.

În prezent, cele două femei se bucură de timpul petrecut împreună și de faptul că s-au reîntâlnit după atâția ani.