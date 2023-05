Un tată și fiica sa s-au regăsit după 50 de ani în care nu au știut nimic unul de celălalt

Jane Graham a pierdut contactul cu tatăl ei, James McGarvie, când avea în jur de trei ani, după ce, în urma divorțului părinților, s-a mutat cu mama ei în orașul Kenton, în Marea Britanie, notează Mirror.

Pe măsură ce Jane a crescut, nu a încetat să se întrebe despre tatăl ei și, la un moment dat, s-a înscris pe Ancestery.com, un site care te poate ajuta să-ți găsești rudele, în încercarea de a da de tatăl ei. Timp de aproape zece ani, toate pistele pe care le-a avut au eșuat.

În urmă cu doi ani, Jane a aflat numele celei de-a doua soții a tatălui ei, a reușit să o găsească pe Facebook și i-a trimis un mesaj întrebând dacă este persoana potrivită, dar mesajul a rămas fără răspuns timp de mai bine de un an, până când un membru al familiei l-a citit.

Acest lucru a deschis calea pentru ca Jane să obțină un număr de telefon al tatălui ei și cei doi s-au întâlnit pe 9 august anul trecut pentru prima dată și a descoperit că tatăl ei locuia la doar șase kilometri de locul unde a crescut, relatează Chronicle Live.

„Când am fost la nunta fiului meu din Zante, am primit un mesaj care spunea că el este persoana potrivită. Ea a spus că s-a uitat în mesajele bunicii ei, deoarece nu intră foarte des pe Facebook și atunci le-a văzut pe ale mele. Nu-mi venea să cred. L-am întrebat dacă mai trăiește și ea a spus da. A fost un lucru uriaș. Am întrebat dacă pot să vin să-l văd și el a spus că i-ar plăcea. Tremuram pentru că a trecut atât de mult timp și ne-am întâlnit. Suntem atât de asemănători. A fost foarte copleșitor. Când l-am întâlnit, am plâns, sunt foarte recunoscătoare”, a mărturisit femeia.

Jane a spus că a fost ca și cum ultima piesă a puzzle-ului s-ar fi asamblat.

„M-am tot întrebat și m-am tot întrebat și am vrut să-mi găsesc tatăl. A fost ca și cum ar fi fost piesa lipsă din mine. Problema era că nu aveam voie să vorbesc despre el cu mama mea, așa că nu aveam un nume. Când mama mea a murit, asta m-a făcut să îl caut din nou, pentru că nu mă simțeam ca și cum aș fi făcut-o pe la spatele ei”, a spus aceasta.

Vorbind despre reîntâlnirea lor, James a spus: „M-a sunat pe 4 august și mi-a spus că sunt tatăl ei. Mi-a spus că este Jane, fiica ta și nu mi-a venit să cred. Am început să plâng de fericire. Sunt foarte mulțumit și nu puteam să-mi doresc o fiică mai bună”.

James s-a gândit adesea la fiica sa de-a lungul anilor, dar avea puține informații despre locul unde se afla. La un moment dat, a aflat unde lucra.

„Eram în stația de autobuz și știam unde lucra, dar eram prea anxios ca să intru”, a spus el.

Acum, Jane vrea să organizeze o surpriză specială pentru tatăl ei și să îl ducă să vadă meciul lui Newcastle United de pe stadionul St James' Park, din Anglia, înainte de finalul sezonului.

„Împlinește 78 de ani pe 4 iunie și aceasta va fi prima noastră aniversare împreună. Este mare fan al lui Newcastle United și nu a fost niciodată la un meci pe St James' Park”, a declarat Jane.