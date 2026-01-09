Un bărbat acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare trei poliţişti din Bocşa a fost reţinut pentru ultraj

Un bărbat din Bocşa, judeţul Caraş-Severin, acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare, joi noapte, trei poliţişti din localitate, chemaţi la o intervenţie prin 112, a fost reţinut pentru ultraj.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa a informat, vineri, că prin ordonanţa procurorului de caz din 9 ianurie, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un bărbat suspectat de trei infracţiuni de ultraj, în cazul căruia a fost luată măsura preventivă a reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, scrie News.

Potrivit procurorilor, din probele administrate a reieşit că la data de 8 ianuarie, în jurul orei 22:20, în timp ce se afla într-un apartament din oraşul Bocşa, judeţul Caraş-Severin, suspectul i-a agresat fizic pe cei trei agenţi de poliţie care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, intervenind la o solicitare SNUAU 112.

Bărbatul i-a muşcat pe cei trei poliţişti de braţ, de mâini şi de picioare, toţi trei suferind răni pentru care au avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

Suspectul a fost reţinut pe o perioadă de 24 de ore, pentru ultraj.

Poliția spune că anterior conflictului de la domiciliu, bărbatul a făcut scandal într-un bar.

”În data de 08.01.2026, în jurul orei 22.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Bocşa au fost sesizaţi prin SNUAU 112 că un bărbat face scandal într-un local public din oraş, provocând distrugeri în interior. La scurt timp, poliţiştii au fost sesizaţi din nou prin SNUAU 112 de o femeie că acelaşi bărbat a încercat să intre peste aceasta în locuinţă. La faţa locului au fost direcţionate două echipaje de poliţie, care l-au găsit pe bărbatul în cauză la domiciliu, într-un bloc din proximitatea localului, acesta fiind recalcitrant şi vizibil în stare de ebrietate”, a transmis IPJ Caraş- Severin.