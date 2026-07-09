Două familii distruse: copil mort sub roțile trenului în Ialomița și femeie sfâșiată de o freză agricolă în Vrancea

O femeie în vârstă de 31 de ani a murit, joi dimineaţă, după ce a fost prinsă în freza unui utilaj în timpul unor lucrări agricole. Tot joi, un copil în vârstă de aproximativ 6-7 ani a fost lovit mortal de tren, joi dimineaţă, în zona Haltei Borcea.

O femeie în vârstă de 31 de ani a murit, joi dimineaţă, după ce a fost prinsă în freza unui utilaj în timpul unor lucrări agricole în extravilanul satului Bătineşti, comuna Ţifeşti, poliţiştii deschizând un dosar penal pentru ucidere din culpă, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

"Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că, în timp ce bărbatul ar fi efectuat lucrări agricole cu un utilaj agricol prevăzut cu freză, o femeie în vârstă de 31 de ani, care s-ar fi aflat pe utilaj, ar fi căzut în urma trecerii peste o denivelare, fiind prinsă de mecanismul acestuia", au anunţat reprezentanţii IPJ Vrancea.

Surse apropiate anchetei au precizat că, la momentul producerii accidentului, femeia lucra pământul pe care ea sau familia acesteia l-ar fi avut în arendă.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea, la sosirea echipajului medical, femeia prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, iar medicul a constatat decesul la faţa locului.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Copil ucis de tren

Un copil în vârstă de aproximativ 6-7 ani a fost lovit mortal de tren, joi dimineaţă, în zona Haltei Borcea, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa.

Pompierii militari din cadrul Staţiei Feteşti au fost solicitaţi să intervină în jurul orei 10:00 la locul producerii unui accident feroviar în zona Haltei Borcea.

"Au fost mobilizate de urgenţă o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, iar în sprijinul acestora un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Ialomiţa. La locul solicitării a fost identificat un copil, în vârstă de aproximativ 6-7 ani, surprins de tren. Acesta prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, echipajele medicale constatând din nefericire decesul", a transmis ISU Ialomiţa.

La faţa locului se desfăşoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.