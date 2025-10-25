Două cutremure în mai puțin de o oră în România, sâmbătă dimineață. Ce magnitudine au avut

Două cutremure s-au produs, sâmbătă dimineața, 25 octombrie, în zona seismică Vrancea, ambele având loc în mai puțin de o oră, a informat Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Potrivit INFP, primul a avut loc la ora 04:19, în apropierea următoarelor oraşe: 43km V de Focsani, 57km N de Buzau, 70km E de Sfantu-Gheorghe, 79km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti.

Ulterior, la ora 5:11 dimineața, a avut loc cel de-al doilea cutremur. Acesta s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 37km V de Focsani, 59km N de Buzau, 74km E de Sfantu-Gheorghe, 85km E de Brasov, 96km NE de Ploiesti, 97km SV de Barlad.

Ambele s-au produs la o adâncime de aproximativ 130 de km și au avut magnitudine 4,2.

Cele mai mari cutremure din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.