Doi poliţişti de la Penitenciarul Rahova, trimişi în judecată pentru tortură. I-au aplicat o „corecție” criminalului fetei ucise în Grădina Botanică din Craiova

Doi tineri poliţişti de la Penitenciarul Rahova au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fiind acuzaţi că l-ar fi torturat pe autorul crimei din 2023 de la Grădina Botanică din Craiova.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a trimis în judecată doi agenţi de poliţie penitenciară, în vârstă de 21, respectiv 26 de ani, acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de tortură, victima lor fiind un deţinut în vârstă de 19 ani.

Deținutul este elevul care, în iunie 2023, a înjunghiat mortal o fată în Grădina Botanică din Craiova şi l-a rănit grav pe prietenul acesteia, scrie Agerpres.

Condamnat definitiv la 15 ani închisoare, Mario Alexandru Fojică a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde doi poliţişti ar fi decis să-i aplice o "corecţie" pentru fapta comisă.

Gardienii l-ar fi bătut timp de mai multe ore pe tânărul deţinut cu picioarele, pumnii şi au folosit şi un ciocan. Mai mult, ei l-ar fi îndemnat pe colegul de celulă să-l lovească.

În dosar a fost trimis în judecată şi un asistent medical de la Penitenciarul Rahova, în vârstă de 34 de ani, acuzat de săvârşirea infracţiunilor de favorizare a făptuitorului şi fals intelectual.

Anchetatorii susţin că asistentul ar fi ştiut de actele de tortură la care a fost supus deţinutul, însă a ales să nu anunţe autorităţile.

O fată de 14 ani şi prietenul acesteia au fost înjunghiaţi, pe 27 iunie 2023, în timp ce se aflau în Grădina Botanică, eleva decedând în urma rănilor suferite. Atacatorul - Mario Alexandru Fojică - era la acel moment elev la Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu".

Reacția Administrației Naționale a Penitenciarelor

Potrivit unui comunicat al ANP, la data de 5 octombrie 2024, conducerea Penitenciarului Bucureşti-Rahova a fost informată cu privire la existenţa unor indicii referitoare la o posibilă agresiune exercitată asupra unei persoane private de libertate. Ca urmare, se arată în comunicat, atât conducerea unităţii, cât şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor au acţionat cu "promptitudine", dispunând efectuarea de verificări interne, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele legale.

"Modul riguros în care administraţia penitenciară a gestionat acest caz a fost apreciat inclusiv de Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor ori Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT), în cadrul evaluărilor efectuate", a transmis ANP.

În urma verificărilor, au fost identificate elemente care au fundamentat sesizarea organelor de urmărire penală competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi a eventualelor răspunderi penale, se menţionează în comunicat, adăugându-se că, la nivelul unităţii penitenciare, au fost declanşate procedurile administrative prin sesizarea comisiei de disciplină cu privire la poliţiştii de penitenciare identificaţi ca fiind implicaţi în acest caz. Potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, procedura disciplinară se suspendă până la soluţionarea definitivă a cauzei penale.

"Încă din etapa verificărilor interne, au fost dispuse măsuri organizatorice privind replanificarea în serviciu a poliţiştilor de penitenciare vizaţi, astfel încât aceştia să nu mai desfăşoare activităţi care presupun contact direct cu persoanele private de libertate", a indicat ANP.

În prezent, cei doi poliţişti, ca urmare a dobândirii calităţii de inculpat, au fost puşi la dispoziţie, conform dispoziţiilor legale.