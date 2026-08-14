Guvernul a aprobat redeschiderea a două exploatări de grafit, esențial pentru producția de baterii

Guvernul a aprobat vineri reluarea activității în arealul minier Baia de Fier, din județul Gorj, acolo unde se găsesc două perimetre cu rezerve omologate de grafit, Catalinu și Ungurelașu.

Prin decizia Executivului, mina Catalinu și cariera Ungurelașu vor fi eliminate de pe lista unităților pentru care fusese aprobată anterior închiderea definitivă și monitorizarea de mediu, deschizând astfel calea pentru reluarea exploatării.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, măsura a fost adoptată „în perspectiva demarării proiectului strategic 'Battery-Grade Graphite Extraction Project at Baia de Fier Site Sustainable Development and Innovation for the Future of Energy of the European Union', iniţiat de Societatea Naţională a Sării SALROM SA”.

Executivul subliniază că este vorba de unul dintre „cele trei proiecte româneşti aflate pe Lista proiectelor strategice adoptată de Comisia Europeană”, în cadrul inițiativei europene privind aprovizionarea sigură și durabilă cu materii prime critice.

Investiția prevede atât dezvoltarea infrastructurii necesare extracției, cât și instalarea unor capacități de procesare care să transforme materia primă în „grafit de înaltă puritate, esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei”.

SALROM deține licența de concesiune pentru exploatarea șisturilor grafitoase în perimetrul Ungurelașu-Polovraci și a depus documentația care atestă capacitatea tehnico-economică necesară exploatării zăcământului, precizează Guvernul.

„Va contribui la dezvoltarea regiunii şi la crearea de noi locuri de muncă”

Executivul estimează că reluarea activității miniere va avea efecte economice importante la nivel local. „Reluarea activității în perimetrul Ungurelaşu-Polovraci va contribui la dezvoltarea regiunii și la crearea de noi locuri de muncă”, se arată în comunicat.

De asemenea, Guvernul consideră că proiectul reprezintă „o oportunitate pentru relansarea domeniului resurselor minerale neenergetice”, un sector considerat esențial pentru atingerea obiectivelor economice strategice și pentru tranziția către tehnologii verzi.