Mesajul transmis de familia tânărului britanic dispărut în Munții Bucegi, după suspendarea operațiunilor de căutare

Familia tânărului de 18 ani din Marea Britanie, dispărut în Munții Bucegi, a transmis, într-un mesaj emoționant, că acesta este acum „pierdut pentru noi”.

Potrivit BZI Brașov, familia tânărului a transmis: „Când munții care l-au luat vor fi gata să îl lase, George va fi găsit și îl vom aduce acasă pentru a-i spune la revedere”.

Amintim că, pe 23 noiembrie anul trecut, George a cerut ajutorul salvamontiștilor, aflându-se într-o stare avansată de epuizare și hipotermie. Salvatorii au cercetat zona o noapte întreagă, însă fără rezultat.

În zilele următoare, căutările au continuat intens, iar într-una dintre misiuni a fost descoperit un rucsac cu echipament, predat ulterior Poliției.

Pentru prima dată, salvatorii montani brașoveni au folosit și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației, pentru a transporta rapid echipele în zonele greu accesibile din masivul Bucegi.

Pe 29 noiembrie, din cauza vremii severe, salvamontiștii au anunțat că misiunile terestre au fost suspendate temporar, însă vor fi reluate imediat ce vremea va permite continuarea intervențiilor în siguranță.

„Având în vedere deteriorarea accentuată a condițiilor meteo, operațiunile din teren vor fi suspendate temporar, pentru siguranța salvamontiștilor și eficiența intervenției. Căutările vor fi reluate imediat ce evoluția vremii va permite desfășurarea activităților în condiții optime, iar echipele vor continua sondarea completă a Văii Țigănești și a zonelor adiacente”, au mai precizat reprezentanții Salvamont.

Directorul Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu, a explicat că tânărul se afla într-o zonă foarte izolată, greu accesibilă, iar riscul de avalanșe era ridicat pe durata operațiunilor de intervenție.

De asemenea, autoritățile au făcut apel către orice persoană care l-a văzut sau deține informații relevante să contacteze imediat Salvamont sau cea mai apropiată secție de poliție.

„Familia ne roagă să distribuim fotografia lui George, persoana dispărută încă de duminică seara în Munții Bucegi.

În ciuda eforturilor susținute, acesta nu a fost localizat până în prezent, deși acțiunile de căutare s-au desfășurat zilnic, cu resurse adaptate permanent condițiilor din teren”, au transmis reprezentanții Salvamont Brașov, într-o postare pe Facebook.