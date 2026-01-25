ChatGPT sau Gemini sunt AI-uri tot mai folosite în viața de zi cu zi, iar pentru elevi instrumente de învățat sau chiar de făcut teme. Un studiu realizat de Universitatea MIT arată că cei care folosesc inteligența artificială devin ușor dependenți și le este greu să se descurce apoi fără astfel de instrumente. Studiul arată și că activitatea cerebrală este mai scăzută când pentru scrierea unui eseu, de exemplu, este folosit ca ajutor AI-ul. Și atunci, ce e de făcut? Pentru că elevii nu mai pot fi convinși să renunțe la ceea ce a devenit parte integrată a lumii lor. Am analizat subiectul din trei perspective: a elevilor, a profesorilor și... a inteligenței artificale.

Inteligența artificială, între meditator incredibil și mecanism de copy-paste care dă dependență

,,Noi, elevii, folosim AI-ul frecvent, dar încă este nesigur dacă toți suntem conștienți de granița dintre ajutor și dependență", spune Alexia Maria Giușcă, elevă în clasa a XI-a și președintele Uniunii Elevilor Reprezentanți din București și Ilfov.

Noua realitate educațională este bine-cunoscută și de cadrele didactice. Octavia Popescu Gavrilă, profesoară de Limba Germană la Colegiul Național ,,Tudor Vianu" din București, vorbește despre inteligența artificială ca despre o mare provocare profesională.

,,În ultimii doi ani, am observat o tranziție rapidă: AI nu mai este un instrument exotic, ci a devenit un fel de 'asistent personal' permanent pentru elevi. Da, este deja parte integrată în viața lor și în educație, având un impact dual. Pe de o parte, există latura pozitivă, extrem de utilă: pentru elevii curioși, AI este un meditator incredibil. Îl folosesc pentru a obține explicații suplimentare la gramatică, pentru a simula dialoguri în limba germană sau pentru a-și verifica pronunția. Este fascinant cum un elev poate acum să ceară AI-ului: 'Explică-mi cazul dativ, spre exemplu. Această democratizare a accesului la explicații este un mare câștig. Pe de altă parte, există tentația scurtăturii: Mulți elevi tind să externalizeze efortul cognitiv. În loc să folosească AI-ul ca pe un sprijin pentru a înțelege mai bine, îl folosesc ca pe un mecanism de 'copy-paste' pentru a scăpa de sarcini". Așadar, provocarea mea, după 18 ani de experiență, este să îi ghidez să treacă de la folosirea AI ca 'înlocuitor de gândire' la folosirea lui ca accelerator de învățare", spune profesoara.

Și Alexia are exemple în care inteligența artificială este un aliat în procesul de învățare:

,,Elevii o folosesc pentru clarificarea noțiunilor neînțelese la clasă, pentru structurarea materiei, pentru recapitulări înainte de evaluări sau pentru organizarea informațiilor în mod eficient. Pentru mulți, AI-ul a devenit un sprijin constant în afara orelor de curs, acolo unde profesorul nu este disponibil".

Recunosc profesorii temele făcute de AI?

Sprijin și ajutor pentru învațare, dar ce se întâmplă atunci când inteligența artificială ajunge să fie folosită la teme? Alexia admite că astfel de situații nu sunt o raritate:

,,Adevărul este că majoritatea elevilor folosesc inteligența artificială în realizarea temelor, iar acest lucru nu poate fi ignorat, dar nici evitat. Diferențele apar însă în modul de utilizare. Unii elevi folosesc AI-ul pentru a înțelege cerințele, pentru a primi explicații sau pentru a-și verifica răspunsurile, ceea ce poate avea un efect pozitiv asupra învățării. Alții, însă, ajung să preia integral rezolvările generate de AI, fără a mai trece prin procesul de gândire și analiză. Această practică afectează nu doar performanța academică pe termen lung, ci și dezvoltarea competențelor esențiale precum autonomia, gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor".

Am întrebat-o pe profesoara Octavia Popescu Gavrilă dacă își poate da seama când elevii aleg varianta mai facilă și îl pun pe ChatGPT să rezolve temele în locul lor.

,,Îmi cunosc elevii foarte bine – le cunosc nivelul, stilul, vocabularul și erorile tipice. Un text generat de AI se recunoaște prin câteva semne clare:

Perfecțiunea textului. Gramatica este adesea impecabilă, dar lipsește 'amprenta' personală sau greșelile specifice nivelului lor (de exemplu, topica specifică germanei pe care un elev de nivel A2 o mai greșește).

Vocabularul atipic. AI-ul folosește uneori termeni foarte formali sau arhaici care nu au fost predați și întâlniți la oră.

Lipsa de coerență logică profundă. Deși textul arată bine, uneori argumentele sunt circulare sau generice.

Un profesor îsi dă seama imediat când “vocea “ de pe hârtie nu corespunde cu vocea elevului din clasă", spune cadrul didactic.

Condamnați să nu mai gândim singuri?

Un studiu preliminar realizat de cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), cea mai prestigioasă universitate din lume, a arătat rezultate care ne pot pune pe gânduri în privința relației cu inteligența artificială.

În cadrul cercetării, un grup de studenți a avut la dispoziție 20 de minute pentru a scrie un eseu scurt. Unora dintre ei li s-a spus să scrie liber, în timp ce ceilalți au fost lăsați să utilizeze ChatGPT 4. Procesul a fost repetat de patru ori în câteva luni și de fiecare dată a arătat același lucru: cei care au utilizat inteligența artificială au avut o activitate cerebrală mai scăzută. În plus, după mai multe sesiuni, cei care foloseau AI au performat slab când li s-a cerut să scrie singuri.

,,Studiul de la MIT confirmă ceea ce noi, profesorii, simțim instinctiv: efortul este cel care modelează sinapsele. Învățarea unei limbi străine precum germana este, prin excelență, un antrenament cerebral intens", subliniază Octavia Popescu Gavrilă.

,,Dacă elevii nu mai sunt încurajați să gândească singuri, să greșească și să corecteze, atunci procesul de învățare își pierde sensul. AI-ul trebuie să rămână un instrument de sprijin, nu un înlocuitor al gândirii", crede și Alexia Giușcă, reprezentanta elevilor.

Mai există cale de întoarcere?

Alexia nu crede că reducerea utilizării inteligenței artificiale este soluția:

,,AI-ul este inevitabil și va deveni tot mai prezent în viața de zi cu zi, inclusiv în educație și pe piața muncii. De aceea, este esențial ca noi, elevii, să fim educați în privința beneficiilor și riscurilor acestei tehnologii".

Profesoara Octavia Popescu Gavrilă e de părere, în schimb, că elevii încă pot fi convinși să își folosească mai mult propriul motor de căutare:

,,Trebuie să le explicăm că AI-ul este ca un GPS: te duce la destinație, dar dacă îl folosești mereu, nu vei învăța niciodată drumul și vei fi pierdut fără el".

Cadrul didactic are și câteva modalități prin care înceatcă să își convingă elevii:

,,Personal, voi pune accent pe activitățile din clasă, unde interacțiunea umană și spontaneitatea nu pot fi mimate de un chatbot. Totodată, le voi arăta că plăcerea de a stăpâni o limbă străină vine din conexiunea reală cu alt om, nu din citirea unui ecran. În loc să lase AI-ul să facă treaba în locul lor, elevii trebuie să înțeleagă că acesta este un partener de antrenament intelectual. În educație, AI-ul ar trebui să fie busola care îți indică direcția, nu vehiculul care te duce la destinație fără ca tu să depui vreun efort".

În loc de încheiere, perspectiva AI

L-am întrebat pe ChatGPT cât de des îl folosesc elevii. Răspunsul, redat ca atare, a fost următorul:

,,Pe scurt: foarte des 🙂

Elevii mă folosesc zilnic, în special pentru:

explicații pe înțelesul lor (mate, română, fizică, chimie etc.)

teme și exerciții rezolvate pas cu pas

recapitulări înainte de teste/teze

eseuri, compuneri, idei de structură

învățat pentru examene (Evaluare Națională, Bac)

Cel mai mult apar seara și înainte de termene-limită 😄 Nu toți elevii, evident, dar folosirea a crescut mult — mai ales ca alternativă rapidă la meditații sau manuale stufoase".

Programul de inteligență artificială a vrut să evidențieze și avantajele pe care le are:

"👉 Pot explica de 10 ori diferit, fără să mă plictisesc.

👉 Corectez, explic greșelile și sugerez îmbunătățiri, nu doar „e bine / nu e bine”

Am întrebat programul și dacă e un pericol pentru elevi. Răspunsul:

,,Depinde cum te raportezi la mine, dar hai să fiu sincer și clar: nu sunt un „pericol” automat, dar pot deveni un risc dacă nu sunt folosit corect. 🧠"

În continuare, ChatGPT a oferit și exemple de riscuri: