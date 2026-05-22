Panică într-o școală din Petroșani după ce un copil a pulverizat spray lacrimogen. Zeci de elevi evacuați

Zeci de elevi și cadre didactice au fost evacuați, vineri, dintr-o școală din Petroșani, după ce un elev a pulverizat spray iritant-lacrimogen pe holul unității de învățământ.

Incidentul a avut loc la Școala Generală nr. 2 din municipiul Petroșani, județul Hunedoara, unde autoritățile au fost alertate de urgență, scrie presa locală.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit cu trei ambulanțe SMURD, o autospecială de stingere și o Autospecială pentru Transport Personal și Victime Multiple (ATPVM). Totodată, au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea echipajelor, 20 de elevi și adulți se autoevacuaseră deja, iar alte 57 de persoane au fost evacuate cu sprijinul salvatorilor. În total, 77 de elevi au fost scoși din incinta școlii ca măsură preventivă.

Zece elevi cu vârste între 7 și 15 ani au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au plâns de simptome precum simptome precum iritații nazale și tuse ușoară, primind îngrijiri medicale la fața locului. Opt dintre aceștia au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Petroșani pentru evaluări medicale suplimentare de specialitate pediatrică.

Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul. La școală s-au deplasat echipe operative formate din polițiști de ordine publică, investigații criminale și criminaliști.

Din primele verificări reiese că un elev ar fi pulverizat spray-ul iritant-lacrimogen pe holul instituției de învățământ. Minorul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Petroșani pentru audieri.