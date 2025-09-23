Video Lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii Ploiești–Buzău au ajuns la 81%. Când se va circula pe acest tronson

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat marți că stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 3 al Autostrăzii Ploiești–Buzău (A7), între Pietroasele și Municipiul Buzău, a ajuns la 81%. Oficialul a publicat și imagini de pe șantier, precizând că circulația pe acest tronson trebuie deschisă până la finalul anului 2025.

„Pe cei 13,9 km ai acestui lot de autostradă stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 81%. Asocierea de constructori turci (Nurol - Makyol) este mobilizată în șantier cu 319 muncitori și 229 de utilaje și lucrează în special la: terasamente, amenajarea nodului rutier DN2 (Spătaru), la amenajarea nodului rutier DN2 B, la finalizarea podului peste CF (km 60+985)”, a scris Pistol pe Facebook.

Contractul pentru lotul 3, în valoare de 1,24 miliarde lei (fără TVA), a fost semnat în noiembrie 2023, iar finanțarea este asigurată prin PNRR.