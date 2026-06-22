Descoperire șocantă într-o școală de elită: o doză de cocaină, găsită în ghiozdanul unei fetițe de cinci ani

Un incident alarmant a avut loc la o școală privată de prestigiu din Glasgow, din Scoția după ce personalul instituției a descoperit o doză de cocaină în ghiozdanul unei fetițe în vârstă de cinci ani. Conducerea școlii a alertat imediat poliția și serviciile sociale.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva săptămâni la Glasgow Academy, însă informațiile au devenit publice abia acum, notează Mirror.

Instituția de învățământ, fondată în 1845, are aproape 1.700 de elevi cu vârste cuprinse între trei și 18 ani și este considerată una dintre cele mai prestigioase școli private din Scoția.

O sursă citată de publicația britanică a declarat că descoperirea a provocat îngrijorare în rândul personalului și al părinților.

„A spune că acest incident a șocat pe toată lumea din școală este o subestimare. Principala noastră îngrijorare este pentru copil. Nici nu vrem să ne gândim ce s-ar fi putut întâmpla dacă copilul ar fi gustat accidental substanța sau chiar ar fi împărțit-o cu alții. Consecințele ar fi putut fi devastatoare”, a afirmat sursa.

Reprezentanții școlii au evitat să ofere detalii despre cazul individual, însă au precizat că au urmat toate procedurile necesare.

„Nu facem comentarii cu privire la chestiuni legate de copii în mod individual. Atunci când apare vreo îngrijorare, acționăm prompt și colaborăm îndeaproape cu familiile și autoritățile competente pentru a asigura siguranța fiecărui copil aflat în grija noastră”, a transmis un purtător de cuvânt al Glasgow Academy.

Cazul a reaprins discuțiile despre consumul de droguri în Scoția. Miles Briggs, purtătorul de cuvânt al Partidului Conservator Scoțian pe probleme de sănătate, a calificat incidentul drept unul extrem de grav.

„Acest incident profund tulburător scoate în evidență epidemia de droguri cu care se confruntă Scoția. Nici nu vreau să mă gândesc la ce s-ar fi putut întâmpla dacă acest copil ar fi ingerat această substanță periculoasă”, a declarat acesta.

Până în prezent, poliția scoțiană nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la ancheta declanșată în acest caz.