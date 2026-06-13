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Cuplu condamnat după ce și-a lăsat copiii singuri într-un hotel pentru a merge la petreceri

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Un cuplu britanic a fost reținut de poliție, după ce și-a abandonat copiii la hotelul în care erau cazați în Spania pentru a „ieși la petreceri”. Cei doi au acceptat pedepse cu închisoarea cu suspendare, după ce și-au recunoscut vina în urma unui acord cu procurorii.

Copiii au fost abandonați în camera de hotel FOTO iStock
Copiii au fost abandonați în camera de hotel FOTO iStock

Copiii au fost găsiți singuri la Holiday World Resort din Benalmadena. Este vorba despre un bebeluș de șase luni, un copil de un an și un altul de patru ani, potrivit Daily Mail.

Potrivit unor informații neconfirmate, cel mai mic dintre copii ar fi ieșit pozitiv la cocaină în urma testelor efectuate la un spital din Malaga, înainte de a fi preluat în sistemul de protecție a copilului.

Poliția spaniolă a confirmat ieri arestarea unui bărbat britanic în vârstă de 41 de ani și a unei femei de 28 de ani, însă nu a comentat acuzațiile privind consumul de cocaină.

Astăzi a ieșit la iveală faptul că cei doi turiști, a căror identitate nu a fost făcută publică, au acceptat pedepse de aproape un an și jumătate de închisoare fiecare, suspendate automat.

În plus, li s-a interzis să își vadă copiii timp de doi ani.

Un purtător de cuvânt al Curții Superioare de Justiție din Andaluzia a declarat: „Judecătoria de Instrucție nr. 3 din cadrul instanței de primă instanță din Torremolinos a condamnat astăzi doi părinți britanici arestați pentru abandonarea celor trei copii ai lor la un an și patru luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abandon. În plus, hotărârea prevede că aceștia sunt decăzuți, pentru o perioadă de doi ani și opt luni, din exercitarea autorității părintești și că, timp de doi ani, nu vor avea voie să se apropie la mai puțin de 500 de metri de copii”.

„Copiii se află în prezent în grija serviciilor sociale ale Guvernului Regional Andaluz, care, în conformitate cu această hotărâre, intenționează să contacteze consulatul britanic pentru organizarea transferului celor trei minori în țara de origine”, au mai precizat autoritățile.

Un purtător de cuvânt al Poliției Naționale din Malaga a confirmat ieri, după apariția informațiilor privind arestarea cuplului britanic în primele ore ale dimineții de joi, după ce copiii au fost găsiți singuri în camera de hotel.

„Un bărbat britanic în vârstă de 41 de ani și o femeie de 28 de ani au fost reținuți, fiind suspectați de comiterea infracțiunii de abandon de minori. Copiii lor, în vârstă de șase luni, puțin peste un an și patru ani, au fost găsiți singuri în hotel și transportați la spital”, a spus el.

„În acest caz este implicată o unitate specializată a Poliției Naționale, UFAM, dedicată sprijinului familiilor și femeilor, iar serviciile sociale ale Junta de Andalucia au preluat temporar custodia copiilor”, a adăugat.

Potrivit autorităților, cei doi au petrecut o noapte în arest înainte de a fi duși în fața instanței.

Ulterior, s-a aflat că familia era cazată la Holiday World Resort, un complex de mari dimensiuni format din trei hoteluri și un ansamblu de apartamente premium, însumând peste 850 de camere.

Surse din cadrul guvernului regional au declarat, înainte de pronunțarea sentinței de astăzi, că au fost găsite familii de plasament de urgență care să aibă grijă de cei trei copii.

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